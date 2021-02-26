Пт, 26.02.2021
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Влад Корягин, руководитель туристической компании Baltic Travel Group

В первые недели февраля Covid-19 был обнаружен у 1315 работников торговли

Иллюстративное фото ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

В первые недели февраля Covid-19 был обнаружен у 1315 работников торговли, рассказал эпидемиолог Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Юрий Перевощиков на заседании правительства в пятницу, 26 февраля.

К такому выводу эпидемиологи пришли, изучив информацию, предоставленную Службой государственных доходов (СГД) о роде занятий заболевших людей.

В первую неделю месяца заразились 462 работника торговли, во вторую - 415, в третью - 438.

Всего за это время заболели 432 продавца, при этом наибольшая заболеваемость приходилась на первую и третью недели - 153 и 148 случаев соответственно. На второй неделе заболеваемость была ниже - 131 случай.

По словам Перевощикова, нельзя сказать, велики ли эти цифры, так как неизвестно общее количество работающих в торговле, но эти данные запрошены у СГД для проведения углубленного анализа.

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