В первые недели февраля Covid-19 был обнаружен у 1315 работников торговли

К такому выводу эпидемиологи пришли, изучив информацию, предоставленную Службой государственных доходов (СГД) о роде занятий заболевших людей.

В первую неделю месяца заразились 462 работника торговли, во вторую - 415, в третью - 438.

Всего за это время заболели 432 продавца, при этом наибольшая заболеваемость приходилась на первую и третью недели - 153 и 148 случаев соответственно. На второй неделе заболеваемость была ниже - 131 случай.