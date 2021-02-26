В первые недели февраля Covid-19 был обнаружен у 1315 работников торговли

К такому выводу эпидемиологи пришли, изучив информацию, предоставленную Службой государственных доходов (СГД) о роде занятий заболевших людей.
В первую неделю месяца заразились 462 работника торговли, во вторую - 415, в третью - 438.
Всего за это время заболели 432 продавца, при этом наибольшая заболеваемость приходилась на первую и третью недели - 153 и 148 случаев соответственно. На второй неделе заболеваемость была ниже - 131 случай.
По словам Перевощикова, нельзя сказать, велики ли эти цифры, так как неизвестно общее количество работающих в торговле, но эти данные запрошены у СГД для проведения углубленного анализа.