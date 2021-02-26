Пт, 26.02.2021
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Влад Корягин, руководитель туристической компании Baltic Travel Group

Павлютс призвал министров договориться о конкретных действиях в преддверии третьей волны Covid-19

Даниэль Павлютс ФОТО: Zane Bitere/LETA

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс призвал министров договориться о плане действий государства в ожидании третьей волны пандемии Covid-19.

На внеочередном заседании Кабинета министров в пятницу, 26 февраля, министр напомнил высказывание министра обороны Артиса Пабрикса на предыдущем заседании правительства о том, что

министры "проспали" введение ограничений во вторую волну, и теперь мы наблюдаем последствия.

По мнению Павлютса, министрам необходимо обсудить и согласовать два вопроса. Один из них - своевременное введение новых мер безопасности, новых параметров, критериев и действий для третьей волны. Он добавил, что, в отличие от осени,

Латвия сейчас находится в стадии повышенной заболеваемости и занимает пятое место по уровню заболеваемости в Европе.

Второе, о чем министры должны договориться - это концепция "долгого ковида" и методы адаптации. По словам Павлютса, адаптация к пандемии Covid-19 началась фрагментарно - в магазинах и школах, но кабинет министров не работал систематически. Павлютс призывает министерства работать над планами адаптации для периода после пандемии Covid-19.

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