Павлютс призвал министров договориться о конкретных действиях в преддверии третьей волны Covid-19

На внеочередном заседании Кабинета министров в пятницу, 26 февраля, министр напомнил высказывание министра обороны Артиса Пабрикса на предыдущем заседании правительства о том, что

министры "проспали" введение ограничений во вторую волну, и теперь мы наблюдаем последствия.

По мнению Павлютса, министрам необходимо обсудить и согласовать два вопроса. Один из них - своевременное введение новых мер безопасности, новых параметров, критериев и действий для третьей волны. Он добавил, что, в отличие от осени,

Латвия сейчас находится в стадии повышенной заболеваемости и занимает пятое место по уровню заболеваемости в Европе.