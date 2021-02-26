Продавец магазина незаконно продал удлинитель: начат административный процесс

В соцсетях непонимание у людей вызвало опубликованное письмо, которое отправила Госполиция одному покупателю. В нем говорится, что в Саласпилсском участке возбуждено дело об административном правонарушении за то, что 6 февраля этот человек приобрел запрещенный товар - удлинитель - в одном из магазинов торгового центра Sāga. В полиции сообщают, что дело об административном правонарушении будет рассмотрено и решение будет принято в письменной форме.

Пресс-секретарь Государственной полиции Криста Андерсоне пояснила LETA, что 6 февраля сотрудники полиции Саласпилсского края провели проверку соблюдения требований эпидемиологической безопасности в торговых точках.

В данном случае предполагаемое административное нарушение было обнаружено в торговом центре в связи с продажей неразрешенных товаров. Полиция заметила, что покупатель вместе с продавцом в магазине просматривали ассортимент товаров на месте и выбирали необходимый товар.

После этого продавец сказал покупателю выйти из магазина, заказать товар в интернете, а затем вернуться за ним в магазин. 2

Обнаружив возможное нарушение, полицейский подошел к покупателю и предъявил свое удостоверение. Сам покупатель от объяснений отказался.

На место происшествия прибыли и коллеги из Саласпилсского участка, которые в административном порядке приняли объяснение от продавца.

В связи с произошедшим против магазина возбуждено административное дело. Упомянутое письмо было отправлено покупателю с объяснением ситуации. Как сообщили в полиции, он является свидетелем по делу об административном правонарушении.