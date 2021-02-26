Кариньш: следующие четыре недели станут серьезным испытанием

Согласно графику поставок вакцины, в апреле планируется увеличение объемов вакцинации, однако в марте объем доступных вакцин не обеспечит необходимого темпа вакцинации. Вторая проблема - распространение нового британского штамма Covid-19.

"Трудно прогнозировать поставки вакцин. Пока мы видим, что вакцины поставляются в меньших количествах (...).

Таким образом, следующие четыре недели до апреля, когда ожидаются более крупные поставки, будут очень большой проблемой", - сказал Кариньш.

По словам премьера, на следующей неделе предстоит серьезная работа по подготовке "дорожной карты" сценариев ужесточения и ослабления ограничений. Он сказал, что в других странах также наблюдается общественная усталость и длительное недовольство.

"Социально-психологическое давление очень велико, не говоря уже об экономическом", - признал премьер.

Министр экономики Янис Витенбергс и министр сообщения Талис Линкайтс подчеркнули необходимость договориться о показателях заболеваемости, при которых нужно ужесточать и смягчать ограничения.