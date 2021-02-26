SPKC: в Латвии выявлены как минимум две вспышки британского штамма Covid-19

Как сообщила агентству LETA представитель SPKC Илзе Арая, одна из таких вспышек обнаружена в дошкольном учреждении. Заболеваемость растет среди детей и молодежи, что, по мнению эпидемиологов, может косвенно указывать на распространение нового штамма.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, двухнедельная совокупная заболеваемость Covid-19 на 100 000 населения в Латвии медленно снижается и в настоящее время составляет 509,5 случая по сравнению с 548,6 неделю назад..

Между тем средний показатель по ЕС упал до 283,6 по сравнению с 305,4 неделей ранее. Латвия остается на шестом месте среди стран ЕС по уровню заболеваемости.

По сравнению с предыдущей неделей совокупный показатель Эстонии увеличился до 703,5 случая - неделю назад было 648,5. В свою очередь литовский показатель снизился до 261,1 случая на 100 000 населения (неделю назад - 287,9).

SPKC отмечает, что заболеваемость снизилась в Испании и Португалии, где несколько недель назад она была выше, чем в Латвии, и это произошло благодаря введению более жестких мер безопасности.