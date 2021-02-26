Департамент здоровья Эстонии: запасы вакцины на нуле, ситуация критическая

"Вакцина в департаменте здоровья на нуле. Нет смысла создавать впечатление, что вакцина где-то застряла. В департаменте она не застряла, потому что на складе она на нуле", - сказал Ланно.

По его словам, вакцина AstraZeneca на складе закончилась, вакцины Pfizer осталось около одного процента, а от вакцины Moderna осталось все несколько тысяч доз.

"От департамента здоровья невозможно получить больше того, что поступает через границу. Нет смысла создавать в коммуникации впечатление, что вакцины где-то удерживаются. В департаменте здоровья их точно нет", - отметил он.

По словам Ланно, ситуация крайне критическая. "Сегодня было 1204 позитивных результатов тестов на коронавирус. Печально то, что доля позитивных результатов превышает 18 процентов всех тестов. Это значит, что каждый пятый может быть носителем вируса", - сказал Ланно.

Ланно отметил, что уже сегодня на острове Сааремаа 1500 случаев коронавируса на 100 000 населения. "Мы наблюдаем также очень быстрый рост в Ляэне-Вирумаа и Харьюмаа, Ида-Вирумаа и Вырумаа. Заставляет задуматься о том, неужели мы ничему не научились за этот год", - сказал он.

"Если взглянуть на больницы, ситуация была в последнее время сравнительно одинаковой, но растет число людей в интенсивной терапии, больницы на пределе. В соответствии с сегодняшним приказом в больничной сети создадут новые места для больных ковидом, в общей сложности 852 койко-мест. В интенсивной терапии добавятся 74 места, то есть всего 926 предназначенных только для пациентов с COVID-19 мест", - пояснил Ланно.

"Сегодня больше нет смысла прятать голову в песок. Все мы устали, но все мы должны осознавать свою ответственность.

Сейчас, когда число заражений беспрепятственно растет, у нас больше нет резерва, чтобы продолжать по-прежнему. Мы можем сами делать примерно 90 процентов необходимого для снижения заболеваемости", - сказал он.