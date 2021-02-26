Валютный шок может оголить полки магазинов в Беларуси

Административный путь к справедливым ценам

В Беларуси в последние месяцы инфляционные процессы заметно выросли. Власти ожидали, что в 2021 году инфляция составит 5%, однако по итогам января ситуация оказалась совсем иной - рост цен на потребительском рынке в годовом выражении ускорился до 7,7%.

Это подталкивает Национальный банк к увеличению ставки рефинансирования, что неизбежно приведет к повышению стоимости кредитных ресурсов для экономики. Для правительства, которое ответственно за рост ВВП в стране, такой сценарий вряд ли желателен.

К тому же рост НДС на лекарства и медтехнику привел к увеличению цен в аптеках, что совершенно не понравилось белорусским властям.

В результате, принято решение жестко реагировать на ускорение инфляционных процессов - с 23 февраля и до конца месяца поставщикам социально значимых товаров и лекарств правительство запретило повышать цены на социально значимые товары. А с марта цены на 62 наименования социально значимых товаров и на 50 наименований лекарств разрешено повышать только на 0,2% в месяц.

По сути, это очередное явное ужесточение ценового контроля в стране. К слову, до 2019 года, на фоне стабильности валютного курса, случаи регулирования цен были единичными, и касались, например, сахара.

Тренд на явное ужесточение контроля над ценами начался в прошлом году и был связан с ростом курсов иностранных валют в Беларуси. В марте прошлого года белорусским компаниям было предписано повышать цены не более чем на 0,5 процентного пункта в месяц.

Однако то решение вызвало огромный резонанс, поскольку после состоявшейся весной прошлого года 20-процентной девальвации сдержать рост цен было практически невозможно. Поэтому вскоре государство заменило контроль над ценами с тотального на выборочный, причем предельные значения по темпам роста цен не устанавливались.

С апреля 2020 года и до 23 февраля нынешнего года ценовой контроль выражался в основном в том, что Министерство антимонопольного регулирования и торговли определяло перечень социально значимых товаров и сдерживало рост цен на эти позиции путем ограничения рентабельности производителей, надбавок импортеров и операторов розничной, а также оптовой торговли.

Однако, похоже, этих мер властям показалось недостаточно, и поэтому они вновь решили перейти к более жестким методам ценового контроля, устанавливая предельные темпы роста потребительских цен.

Кстати, Министерство антимонопольного регулирования и торговли, объясняя решение Совмина о сдерживании цен, отметило, что "целевая задача решения правительства - гарантия справедливых цен на позиции продовольственных товаров и лекарственных средств ежедневного спроса".

Длительная заморозка цен чревата дефицитом товаров

К чему ужесточение ценового контроля приведет на этот раз? К более справедливым ценам на потребительском рынке или стоит готовиться к дефициту товаров из-за неготовности поставщиков продавать их по директивным ценам?