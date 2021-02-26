Валютный шок может оголить полки магазинов в Беларуси

Поскольку курс доллара пока стабильный, предпосылок для значимого роста цен на импортные продукты питания сейчас нет, рассказал корреспонденту БелаПАН топ-менеджер дистрибьютерской компании.
"В прошлом году рост курса доллара примерно на 20% мы компенсировали путем увеличения цен на 8%, а также путем сворачивания акций. Сейчас никто просто так цены поднимать не будет, а если валютный курс снова пойдет вверх, то никакое постановление правительства сдержать рост цен не сможет", - отметил собеседник.
По его словам, бизнес не будет работать в убыток, и если жесткое госрегулирование цен сохранится надолго, то в случае роста валютного курса импортеры продуктов питания вынуждены будут приостановить отгрузку продукции в торговые сети.
"Если валютный курс пойдет сильно вверх, многие в убыток работать не захотят, и бизнес будет останавливаться и вести переговоры с властями о дальнейших действиях", - предположил в комментарии для БелаПАН поставщик продуктов питания.
Схожего мнения придерживаются и белорусские экономисты.
"Например, кофе - это биржевой товар. Если цены на него на внешних рынках будут расти или если будут расти курсы иностранных валют, то в условиях жесткого контроля над ценами можно столкнуться с оголением полок магазинов по тем продуктам питания, которые импортируются", - предположил в комментарии для БелаПАН старший аналитик "Альпари Евразия" Вадим Иосуб.
Бизнес-союзы также предупреждает о возможных отрицательных последствиях административного контроля за ценами на потребительском рынке.
"Социально значимые товары, в том числе импортные, зачастую относятся к низкомаржинальной продукции. Соответственно, если курсы иностранных валют, как у нас это иногда бывает, вырастут, то продавать привозные продукты питания по старым ценам будет весьма затруднительно, и они могут начать пропадать с полок магазинов", - отметил в комментарии для БелаПАН председатель Республиканского союза промышленников и предпринимателей Александр Швец.
Поэтому, убежден он, госорганам нужно быть "максимально бдительными", чтобы в условиях жесткого ценового контроля не допустить негативных явлений на потребительском рынке.
По мнению эксперта, нынешняя форма ценового регулирования, которая выражается в максимальном ограничении темпов роста цен, "означает, что государству нужно получить эффект от ценового контроля немедленно".
"При этом очевидно, что применение такого инструментария для сдерживания цен в средне- и долгосрочном периоде может изобиловать отрицательными последствия. Поэтому надеемся, что заморозка цен, используемая сейчас, будет применяться в краткосрочном периоде, который не превысит трех месяцев", - подчеркнул Александр Швец.
Кстати, белорусские власти в свое время сами выступали категорически против заморозки цен.
В целом, представители делового сообщества считают, что жесткие административные методы ценового регулирования допустимы только в исключительных случаях.
"Ограничение роста цен может иметь место, когда наблюдается дефицит товаров, когда речь идет о товарах монополий", - подчеркнула в комментарии для БелаПАН директор Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени Кунявского Жанна Тарасевич.
По ее мнению, чтобы обеспечивать справедливость на потребительском рынке, как хочет того правительство, государству нужно не сдерживать цены, а поддерживать малоимущих граждан, компенсируя им часть затрат на приобретение социально значимых товаров.
"Если же стремиться установить какую-то справедливую цену, ею будут пользоваться и бедные, и богатые. Так для кого эта цена будет справедливой - для богатого, для бедного, для контролирующих органов? Нужно определиться, что именно мы хотим понимать под справедливостью, и тогда государственная политика на потребительском рынке станет более понятной и эффективной", - резюмировала Жанна Тарасевич.