"Встала на защиту рабочих и поплатилась". В Беларуси продолжают увольнять за гражданскую позицию

В июле гродненец начал "итальянскую забастовку" (выходил на работу и строго выполнял все производственные правила, что существенно снижало скорость работы). В конце июля Евгений ушел в отпуск. Он решил, что если власть не изменится, то назад не вернется.
"Прошли выборы, начались протесты. Отпуск закончился 16 августа, я продлил его за свой счет до сентября. Затем еще на месяц до октября. Ситуация в стране не менялась и я на работу так и не вышел".
Сначала коллеги поддержали Евгения, но после протестов в августе почти все вернулись на рабочие места. В конце декабря у гродненца закончился контракт, но с ним никто так и не связался.
"Так я потерял работу из-за гражданской позиции, но понял, что поступил правильно. Познакомился с новыми людьми, нашел поддержку на стороне. В последнее время часто слышу от бывших коллег, что у них нет работы и упали зарплаты".
Начальник отдела в строительной организации
Мария (имя изменено по просьбе героини) проработала 23 года на государственном предприятии. Начинала контролером отдела технического контроля и дошла до начальника производственного-технического отдела, которому подчиняются все цеха на предприятии. При ней сменилось три директора. Перед Новым годом гродненке вручили уведомление о непродлении контракта. Без объяснения причин.
"Нарушений и наказаний у меня не было, поэтому мысль одна - август. Сразу вспомнила слова генерального директора, что я однажды не зайду на территорию завода. Как после выборов выступала против насилия властей над простыми людьми. Как защитила рабочих, когда председатель профкома отвернулась от них и как вышла из профкома после этого".
В конце лета 2020 года на собрании при всех руководителях предприятия Мария высказала свою позицию, встала на защиту рабочих и за это поплатилась.
"В августе рабочие говорили, что напишут заявления, если меня уволят, а в декабре никак не отреагировали. А вот мои непосредственные подчинённые предлагали идти бороться за меня, но я попросила их этого не делать".
Работник государственного СМИ
Павел работает на государственном ТВ. В августе 2020 года его задержали на протестах в Минске, он был на сутках в изоляторе на Окрестина. После возвращения в Гродно Павла отстранили от эфиров на телевидении и радио.
"В тисках я оказался из-за своих политических убеждений. Я ходил мирные митинги, делал в Instagram посты, осуждающие незаконные действия властей и силовиков".
В августе Павла определили в музыкальный отдел на радио: заниматься плейлистами. Больше никакой работы ему не доверяли. До выборов он работал радиоведущим, также вел программы на ТВ. В ноябре гродненец ушел на больничный и выступил на частном корпоративе.
"После этого в одном из гродненских телеграм-каналов про меня появилась информация в унизительной и надменной форме. Откуда у них была информация, можно только догадываться".
Павел говорит, что его оклеветали. Якобы он работал на новогоднем мероприятии с положительным тестом на Covid-19.
"В больничном листе диагноз был - неподтверждённый Covid-19. Мой больничный лист был доступен только моему директору. Информация из канала была ложью, клеветой и провокацией".
В конце февраля Павел узнал, что с ним не собираются продлевать контракт, который заканчивается 3 марта.
"Я боролся до конца, хотел, чтобы всё было по справедливости. Законных оснований для увольнения не было. Сначала меня отстранили от эфиров, а теперь увольняют".