"Встала на защиту рабочих и поплатилась". В Беларуси продолжают увольнять за гражданскую позицию

Воспитатель

Александра работает воспитателем и учителем надомного обучения. В августе 2020 года она была независимым наблюдателем на участке № 107 в Гродно. В конце января 2021 года руководитель сообщил ей, что не будет продлевать с ней контракт. Тот истекал 2 февраля 2021 года.

"Причину, естественно, назвали не политическую. При этом я точно знаю, что существуют списки всех тех, кто был независимым наблюдателем. И эти списки доведены до тех руководителей, которые имеют возможность увольнять таких людей".

Александра уверена в себе как в специалисте и не боится потерять рабочее место. Говорит, что всегда сможет найти работу с детьми, которые обучаются на дому.

"Я работаю с детьми с аутизмом. С каждым годом таких становится больше. Ввиду того, что работа очень специфическая, руководство не нашло оперативно мне замену. Сделали одолжение и оставили меня до 31 мая. Я понимаю, что если мы будем молчать, ситуация будет ещё хуже. Людей будут продолжать увольнять за гражданскую позицию".

Инспектор

Алина (имя изменено) работала инспектором в государственной организации 9 лет. Ее уволили 10 февраля. Официально - по соглашению сторон.

На работе Алина не скрывала свою гражданскую позицию. Она собирала подписи за альтернативных кандидатов во время президентской кампании в 2020 году и открыто высказывала свое отношение к беспределу силовиков на улицах страны.

"Все в коллективе обсуждали события после выборов. Я выходила на марши, не пропустила ни одного. Потом была попытка выхода из профсоюза. Даже управляющий вышел в отпуске, чтобы поговорить об этом со мной. Я ответила, что не изменю свою позицию, а он просто не дал ход моему заявлению".

Провластное письмо против санкций Алина тоже не подписала.

"В начале февраля я проспала на работу, опоздала на два часа. Моя непосредственная начальница стала орать. Я сказала, что отработаю".

Гродненка написала заявление за свой счёт на тот день, который проспала. Начальник организации подписал его, но его заместитель стал требовать засчитать опоздание как прогул. Тогда Алина уволилась.

"Они были счастливы, когда убрали змагара. Если бы не моя гражданская позиция, никто и не обратил бы внимание на то, что я проспала в тот день. А если бы собиралась уволиться, то, уверена, уговаривали бы остаться. Я в организации проработала 9 лет. Такими специалистами не разбрасываются, тем более в отчётный период. Когда я уходила, то сказала начальству: "режим рухнет и я вернусь".

Строитель

Евгений перестал выходить на работу с августа 2020 года. Он работал строителем на одном из предприятий города. Говорит, его контракт закончился в декабре 2020 года и его должны были уволить за прогулы. Но никто так и не позвонил ему и не отдал трудовую книжку.