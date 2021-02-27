Сб, 27.02.2021
Сегодня больше нет смысла прятать голову в песок. Все мы устали, но все мы должны осознавать свою ответственность. Юллар Ланно, глава департамента здоровья Эстонии
Юллар Ланно, глава департамента здоровья Эстонии

"Встала на защиту рабочих и поплатилась". В Беларуси продолжают увольнять за гражданскую позицию

Гродненка во время президентской кампании 2020. Фото иллюстрационное ФОТО: Hrodna.life/Руслан Кулевич

После выборов прошло полгода - а людям, которые участвовали в протестах, выражали свою гражданскую позицию и были наблюдателями на президентских выборах в 2020 году, сейчас не продлевают рабочие контракты. Строитель, воспитатель, инспектор и работник госСМИ рассказали Hrodna.life, с каким давлением столкнулись на рабочих местах и почему вынуждены уходить. 

Воспитатель

Александра работает воспитателем и учителем надомного обучения. В августе 2020 года она была независимым наблюдателем на участке № 107 в Гродно. В конце января 2021 года руководитель сообщил ей, что не будет продлевать с ней контракт. Тот истекал 2 февраля 2021 года.

"Причину, естественно, назвали не политическую. При этом я точно знаю, что существуют списки всех тех, кто был независимым наблюдателем. И эти списки доведены до тех руководителей, которые имеют возможность увольнять таких людей".

Александра уверена в себе как в специалисте и не боится потерять рабочее место. Говорит, что всегда сможет найти работу с детьми, которые обучаются на дому.

"Я работаю с детьми с аутизмом. С каждым годом таких становится больше. Ввиду того, что работа очень специфическая, руководство не нашло оперативно мне замену. Сделали одолжение и оставили меня до 31 мая. Я понимаю, что если мы будем молчать, ситуация будет ещё хуже. Людей будут продолжать увольнять за гражданскую позицию".

Инспектор

Алина (имя изменено) работала инспектором в государственной организации 9 лет. Ее уволили 10 февраля. Официально - по соглашению сторон.

На работе Алина не скрывала свою гражданскую позицию. Она собирала подписи за альтернативных кандидатов во время президентской кампании в 2020 году и открыто высказывала свое отношение к беспределу силовиков на улицах страны.

"Все в коллективе обсуждали события после выборов. Я выходила на марши, не пропустила ни одного. Потом была попытка выхода из профсоюза. Даже управляющий вышел в отпуске, чтобы поговорить об этом со мной. Я ответила, что не изменю свою позицию, а он просто не дал ход моему заявлению".

Провластное письмо против санкций Алина тоже не подписала.

"В начале февраля я проспала на работу, опоздала на два часа. Моя непосредственная начальница стала орать. Я сказала, что отработаю".

Гродненка написала заявление за свой счёт на тот день, который проспала. Начальник организации подписал его, но его заместитель стал требовать засчитать опоздание как прогул. Тогда Алина уволилась.

"Они были счастливы, когда убрали змагара. Если бы не моя гражданская позиция, никто и не обратил бы внимание на то, что я проспала в тот день. А если бы собиралась уволиться, то, уверена, уговаривали бы остаться. Я в организации проработала 9 лет. Такими специалистами не разбрасываются, тем более в отчётный период. Когда я уходила, то сказала начальству: "режим рухнет и я вернусь".

Строитель

Евгений перестал выходить на работу с августа 2020 года. Он работал строителем на одном из предприятий города. Говорит, его контракт закончился в декабре 2020 года и его должны были уволить за прогулы. Но никто так и не позвонил ему и не отдал трудовую книжку.

"У меня гражданская активность проявилась еще год назад. После первой встречи с Сергеем Тихановским в Гродно. Затем все пошло, как по накатанной. Появились рядом неравнодушные граждане, сторонники перемен. В конце мая, когда задержали Тихановского в Гродно, это перевернуло мое сознание. Я решил, что жить и ничего не замечать я больше не могу".

В июле гродненец начал "итальянскую забастовку" (выходил на работу и строго выполнял все производственные правила, что существенно снижало скорость работы). В конце июля Евгений ушел в отпуск. Он решил, что если власть не изменится, то назад не вернется.

"Прошли выборы, начались протесты. Отпуск закончился 16 августа, я продлил его за свой счет до сентября. Затем еще на месяц до октября. Ситуация в стране не менялась и я на работу так и не вышел".

Сначала коллеги поддержали Евгения, но после протестов в августе почти все вернулись на рабочие места. В конце декабря у гродненца закончился контракт, но с ним никто так и не связался.

"Так я потерял работу из-за гражданской позиции, но понял, что поступил правильно. Познакомился с новыми людьми, нашел поддержку на стороне. В последнее время часто слышу от бывших коллег, что у них нет работы и упали зарплаты".

Начальник отдела в строительной организации

Мария (имя изменено по просьбе героини) проработала 23 года на государственном предприятии. Начинала контролером отдела технического контроля и дошла до начальника производственного-технического отдела, которому подчиняются все цеха на предприятии. При ней сменилось три директора. Перед Новым годом гродненке вручили уведомление о непродлении контракта. Без объяснения причин.

"Нарушений и наказаний у меня не было, поэтому мысль одна - август. Сразу вспомнила слова генерального директора, что я однажды не зайду на территорию завода. Как после выборов выступала против насилия властей над простыми людьми. Как защитила рабочих, когда председатель профкома отвернулась от них и как вышла из профкома после этого".

В конце лета 2020 года на собрании при всех руководителях предприятия Мария высказала свою позицию, встала на защиту рабочих и за это поплатилась.

"В августе рабочие говорили, что напишут заявления, если меня уволят, а в декабре никак не отреагировали. А вот мои непосредственные подчинённые предлагали идти бороться за меня, но я попросила их этого не делать".

Работник государственного СМИ

Павел работает на государственном ТВ. В августе 2020 года его задержали на протестах в Минске, он был на сутках в изоляторе на Окрестина. После возвращения в Гродно Павла отстранили от эфиров на телевидении и радио.

"В тисках я оказался из-за своих политических убеждений. Я ходил мирные митинги, делал в Instagram посты, осуждающие незаконные действия властей и силовиков".

В августе Павла определили в музыкальный отдел на радио: заниматься плейлистами. Больше никакой работы ему не доверяли. До выборов он работал радиоведущим, также вел программы на ТВ. В ноябре гродненец ушел на больничный и выступил на частном корпоративе.

"После этого в одном из гродненских телеграм-каналов про меня появилась информация в унизительной и надменной форме. Откуда у них была информация, можно только догадываться".

Павел говорит, что его оклеветали. Якобы он работал на новогоднем мероприятии с положительным тестом на Covid-19.

"В больничном листе диагноз был - неподтверждённый Covid-19. Мой больничный лист был доступен только моему директору. Информация из канала была ложью, клеветой и провокацией".

В конце февраля Павел узнал, что с ним не собираются продлевать контракт, который заканчивается 3 марта.

"Я боролся до конца, хотел, чтобы всё было по справедливости. Законных оснований для увольнения не было. Сначала меня отстранили от эфиров, а теперь увольняют".

НАВЕРХ
Back