"Даша мне помогает зарабатывать больше". Кто она - муза, покорившая сердце теннисиста Медведева

Медведев довольно резво ворвался в элиту мирового тенниса, но, как признаётся сам спортсмен, всего этого не было бы без его жены. Кто же она - муза, которая вдохновляет первую ракетку России на новые достижения?

Девушка Медведева Дарья стала его женой в 2018 году. В отличие от многих спутниц известных теннисистов она избегает публичности и до сих пор неизвестно, зарегистрирована ли она в Instagram. На странице Медведева в Instagram практически нет совместных фотографий с супругой.

"Если меня попросят назвать конкретную фамилию или её Instagram, не скажу. Многие обратили внимание, что я на всякий случай не отмечаю её и не подписываю. Во-первых, нет смысла, потому что она не гонится за подписчиками. Во-вторых, чтобы гадости не писали", - говорил Даниил в интервью Eurosport.

Дарью часто можно заметить на трибунах во время матчей Даниила. Финал Australian Open 2021 - не исключение. Сосредоточенная супруга российского теннисиста в гордом одиночестве на трибунах в Мельбурне то и дело попадала в объективы видеокамер.

Теннисист не раз признавался, что Дарья - его главный вдохновитель, ангел-хранитель и советчик: "До того, как я сделал Даше предложение, я стоял на 65-м месте в рейтинге, а потом за 10 месяцев выиграл два крупных турнира и вошёл в топ-10", - говорит Даниил.

С Дарьей они познакомились довольно давно и, по словам Медведева, в прошлом она также занималась теннисом. "Намного тяжелее встречаться и жить с тем, кто изначально мало понимает в теннисе", - рассуждал он вскоре после свадьбы в интервью Eurosport.

Будущая жена Медведева играла по юниорам и не смогла перейти на взрослый уровень из-за травм. Сегодня Медведев - звезда мирового уровня, но пара не потеряла связь друг с другом.

"Мы сильно перестроили нашу жизнь, работаем друг на друга. Я зарабатываю, а Даша мне помогает зарабатывать больше", - приводит слова Медведева "Чемпионат".

Даниил говорит, что после свадьбы их отношения с Дарьей никак не изменились - она продолжает ездить с ним на турниры, как и ездила. "Это больше какой-то шаг к остепенению. Честно, конкретно для меня не изменилось вообще ничего. Я её любил, мне и так с ней было хорошо", - говорит теннисист.