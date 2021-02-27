Кариньш: на какое-то время передвижение общества, возможно, придется ограничить

Государства-члены ЕС уже год борются с пандемией и ее последствиями. Ситуация обострилась с момента начала вакцинации. Это связано с медленными и разными темпами вакцинации и критикой со стороны государств-членов в адрес руководства блока по поводу скорости и эффективности принятия решений по закупке вакцин и координации. Также на этом внеочередном заседании государства-члены призвали Европейскую комиссию (ЕК) занять более жесткую позицию в переговорах с производителями.

Учитывая, что Covid-19 не исчезнет так быстро, идут разговоры об увеличении мощностей по производству вакцин в ЕС. Латвия также может быть вовлечена в этот процесс.

Но пока страны ищут способы ускорить вакцинацию, новые штаммы Covid-19 продолжают охватывать все больше и больше территорий и поражать все больше и больше людей. Премьер-министр подчеркнул, что, например, в Ирландии 90% вновь выявленных случаев - это мутации нового, наиболее заразного штамма вируса Covid-19. Премьер-министр также привел в качестве примера Финляндию, которая уже ужесточает ограничения с 14-дневным кумулятивным показателем 100 случаев на 100 000 жителей.

Нужно быть готовыми к этому - если этот новый штамм [Covid-19] начнет преобладать с худшими последствиями. Мы должны быть готовы к тому, что какое-то время могут быть строгие ограничения на передвижение или контакты", - пояснил Кариньш.

Глава правительства признал, что вернуться к привычной жизни без Covid-19 в ближайшем будущем не удастся, поэтому стимул к введению единого сертификата о вакцинации против Covid-19 или цифрового паспорта вакцинации становится все более актуальным. Цель такого документа - облегчить путешествия для вакцинированных лиц. Латвия также поддерживает введение такого документа, но только тогда, когда вакцины будут физически доступны для большинства населения.

Кариньш также отметил, что Европа должна работать над введением такого документа - независимо от того, хочет того страна или нет. Хуже всего было бы, если бы в каждой европейской стране были разные системы, лучше иметь одну общую. Однако пока не ясно, будут ли граждане, с цифровым паспортом вакцинации, иметь какие-либо привилегии, такие как более широкие возможности для путешествий. Об этих возможных привилегиях пока рано говорить.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что такая система может быть введена не ранее чем через три месяца. Следует отметить, что Европейская комиссия намерена провести вакцинацию около 70% населения ЕС к концу лета. Медленные поставки вакцины и темпы роста не повлияли на этот прогноз.