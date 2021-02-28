Вс, 28.02.2021
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Гороскоп Василисы Володиной на март 2021 года

Василиса Володина - известный российский эксперт в области астрологии. Ее прогнозы являются одними из самых позитивных и точных. Следуйте советам астролога, чтобы не попадать в неприятные ситуации и понимать, в какой сфере у вас больше всего шансов на успех. Что же принесет нам первый месяц весны?

Овен

Одиночество, конечно, "скука", но в марте в нем не будет ничего плохого, уверяет астролог. Наоборот, именно в этот период времени Овны смогут насладиться уединением. Это поможет им повысить продуктивность в работе и бизнесе. Те, кому захочется изменить свое положение на любовном фронте, звезды и планеты помогут это сделать.

Например, до 20 марта Венера будет пребывать в знаке Рыб, что очень позитивно отразится на настроении каждого из нас,

а Овны так и вовсе смогут произвести положительное впечатление на кого угодно.

Телец

Тельцы, помимо невероятной удачи в любви, обретут успех и в финансовой сфере, хоть и не особо значительный. Это идеальный период для обучения чему-то новому.

Самое главное сейчас для людей этого знака - помнить, что нет ничего невозможного. Любая идея и любой успех начинаются с малого - со вдохновения. Март подарит его Тельцам, а Марс немного замедлит их, поэтому придется чаще заставлять себя трудиться. Лень и прокрастинация - главнейшие враги этих людей.

Близнецы

В марте ночные светила могут спровоцировать активизацию самых негативных зодиакальных привычек. Близнецов это тоже коснется.

С другой стороны, скажутся и позитивные стороны влияния планет. Например, в марте очень полезно будет отдыхать, релаксировать, менять обстановку, отправляться в дальнюю дорогу (с учетом ограничений).

Очень повезет Близнецам, у которых в марте отпуск. Это идеальное время для того, чтобы навестить родственников, старых друзей

(если это возможно). Веселье и радость - самое большое сокровище, которым стоит делиться с окружающими.

Рак

Ракам в марте как минимум удастся поменять жизнь к лучшему, достичь высоких результатов в работе и делах, в любви и бизнесе. Стоит как можно меньше рассказывать окружающим о своих планах и амбициях. В начале весны 2021 года Вселенная поможет Ракам раскрыть в себе все самое хорошее, стать лучшей версией себя. И окружающие обязательно заметят такие перемены. Представители данного знака завоюют всеобщее уважение, любовь и станут успешнее.

Лев

Львам в марте стоит опасаться токсичных и недобрых людей. Желательно вести дела и дружить с проверенными людьми, но даже им не стоит позволять управлять собой, предупреждает Василиса Володина. Если кто-то будет давать советы, о которых Львы не просили, лучше ими не пользоваться.

Звезды подарят представителям этого знака зодиакального круга мощную интуицию, которая направит их по верному пути.

Это самый лучший месяц для духовных практик и самоанализа. В марте многие Львы смогут понять, в каком направлении им двигаться дальше.

Дева

Единственное, что ясно на сто процентов - это то, что Девам стоит полагаться лишь на самих себя. Необходимо выходить из зоны комфорта, причем как можно скорее, потому что нет ничего, что могло бы сдержать их натиск в марте.

Девы могут открывать новый бизнес, искать новую работу, знакомиться с новыми людьми, признаваться в чувствах второй половинке.

Март - это время, когда смелость поощряется и награждается по максимуму.

Весы

У Весов в первой половине месяца может быть много мелких и едва заметных неурядиц, с которыми они справятся без особых проблем. Самое главное - не переживать по мелочам. Ночные светила сейчас в отличном положении для того, чтобы радоваться, поэтому не нужно позволять мыслям о работе мешать наслаждаться выходными, отдыхом. Вторая половина месяца будет крайне благоприятна для романтики и флирта. Весы смогут быть самими собой, без каких либо ограничений.

Скорпион

Скорпионам в марте следует заниматься решением юридических проблем, документами, подписанием бумаг, принятием важных решений. От текущих действий этих людей будет зависеть их будущее. Нужно лишь научиться доверять внутреннему голосу.

Семейным Скорпионам стоит сфокусироваться также на ней. Дети и вторая половинка не простят бесконечных дел.

Нужно найти время для развлечений и общения. Полезным будет спонтанный шопинг, а также совместные домашние дела и посиделки допоздна.

Стрелец

Стрельцам звезды и планеты советуют начать весну 2021 года с изменений во внешности. Они пойдут на пользу, потому что помогут повысить уверенности в себе, а также поспособствуют удаче в любви и делах.

Можно обновить гардероб, сделать новую прическу. Смена стиля требует смелости, но ее Стрельцам не занимать.

Также в марте лучше не отказываться от дел, которые по какой-то причине пошли не так, как хотелось бы. Март - это идеальное время для укрепления духовной связи с близкими и второй половинкой.

Козерог

Нужно продолжать давить на газ там, где все сдаются. Козероги очень близки к успеху, поэтому бросать начатое категорически запрещено. Люди этого знака являются большими трудягами, за что им стоит сказать спасибо звездам, которые дают энергетическую подпитку. Не стоит воспринимать неудачи как нечто плохое. Проигрыш - это вторая сторона медали успеха, ведь он делает нас сильнее и мудрее. В любви Козерогам помогут лучшие обряды и талисманы. Нужно стать более открытыми, чтобы понравиться кому угодно. 

Водолей

Водолеям очень повезет в любовной сфере жизни. Особенно это касается тех, кто пока одинок, но ищет вторую половинку. Главное сейчас - не прыгать в омут с головой, не думая ни о чем.

Водолеи в марте могут стать свидетелями больших благоприятных изменений, происходящих с их любимыми, детьми, родственниками.

Очень важно в такие моменты быть рядом и давать свою позитивную оценку близким. Они очень ждут похвалы.

Рыбы

Рыбам стоит изменить отношение к себе, к жизни, ко всему происходящему. Март столь непростого года - идеальное время для этого. Нужно менять цели, а также способы их достижения. Эти люди станут намного сильнее ментально, поэтому задеть или обидеть их будет почти невозможно. У них обострится память, улучшится настроение и появится много жизненных сил.

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