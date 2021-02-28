Гороскоп Василисы Володиной на март 2021 года

Овен

Одиночество, конечно, "скука", но в марте в нем не будет ничего плохого, уверяет астролог. Наоборот, именно в этот период времени Овны смогут насладиться уединением. Это поможет им повысить продуктивность в работе и бизнесе. Те, кому захочется изменить свое положение на любовном фронте, звезды и планеты помогут это сделать.

Например, до 20 марта Венера будет пребывать в знаке Рыб, что очень позитивно отразится на настроении каждого из нас,

а Овны так и вовсе смогут произвести положительное впечатление на кого угодно.

Телец

Тельцы, помимо невероятной удачи в любви, обретут успех и в финансовой сфере, хоть и не особо значительный. Это идеальный период для обучения чему-то новому.

Самое главное сейчас для людей этого знака - помнить, что нет ничего невозможного. Любая идея и любой успех начинаются с малого - со вдохновения. Март подарит его Тельцам, а Марс немного замедлит их, поэтому придется чаще заставлять себя трудиться. Лень и прокрастинация - главнейшие враги этих людей.

Близнецы

В марте ночные светила могут спровоцировать активизацию самых негативных зодиакальных привычек. Близнецов это тоже коснется.

С другой стороны, скажутся и позитивные стороны влияния планет. Например, в марте очень полезно будет отдыхать, релаксировать, менять обстановку, отправляться в дальнюю дорогу (с учетом ограничений).

Очень повезет Близнецам, у которых в марте отпуск. Это идеальное время для того, чтобы навестить родственников, старых друзей

(если это возможно). Веселье и радость - самое большое сокровище, которым стоит делиться с окружающими.

Рак

Ракам в марте как минимум удастся поменять жизнь к лучшему, достичь высоких результатов в работе и делах, в любви и бизнесе. Стоит как можно меньше рассказывать окружающим о своих планах и амбициях. В начале весны 2021 года Вселенная поможет Ракам раскрыть в себе все самое хорошее, стать лучшей версией себя. И окружающие обязательно заметят такие перемены. Представители данного знака завоюют всеобщее уважение, любовь и станут успешнее.

Лев

Львам в марте стоит опасаться токсичных и недобрых людей. Желательно вести дела и дружить с проверенными людьми, но даже им не стоит позволять управлять собой, предупреждает Василиса Володина. Если кто-то будет давать советы, о которых Львы не просили, лучше ими не пользоваться.

Звезды подарят представителям этого знака зодиакального круга мощную интуицию, которая направит их по верному пути.

Это самый лучший месяц для духовных практик и самоанализа. В марте многие Львы смогут понять, в каком направлении им двигаться дальше.

Дева