ЛФФ выбрала лучшего футболиста 2020 года

Штейнбор, который защищает цвета сборной Латвиии и польского клуба "Ягеллония", был признан лучшим футболистом Латвии второй год подряд. За Штейнбора проголосовало 32 человека из 88. Второе место с 21 голосом занял Владислав Гутковскис.

В голосовании за лучшего футболиста приняли участие: совет тренеров национальных сборных ЛФФ (10), ассоциация Virslīga (1), главные тренеры и капитаны команд "Вирслиги" (20), главные тренеры и капитаны команд Первой лиги (18), представители СМИ (30) и члены правления ЛФФ (9).

Также на церемонии наградили лучшую футболистку года - этого звания удостоилась полузащитница сборной Латвии и немецкого клуба "Меппен" Сандра Войтане.

Лучшим арбитром в латвийском футболе впервые был признан Александр Ануфриев, а лучшим ассистентом арбитра - Херальд Гудерманис, который получил награду 11-й раз в карьере.

Лучшим футбольным журналистом в седьмой раз подряд был признан Эдмунд Новицкис, а приз за популяризацию футбола достался YouTube-каналу Par Futbolu.

Начиная с этого года появилась президентская награда ЛФФ, которую будут вручать за особый вклад в латвийский футбол. В этом году эта награда досталась Центру профилактики и контроля заболеваний (SPKC), который на протяжении всего года сотрудничал с ЛФФ и без их поддержки минувший сезон "сложно было бы представить".