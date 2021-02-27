Водитель бусика завлекал несовершеннолетних сладостями; подключилась полиция

В конце прошлой недели в соцсетях появилась информация о том, что в Кандаве к несовершеннолетним девочкам подошел мужчина, предлагал сладости и отвезти их домой. Эти действия мужчина совершал, выбрав места, где нет камер, передает ReTV Ziņas.

Предложение отвезти домой трех сестер в возрасте от 10 до 13 лет было подозрительным, потому что они жили всего в 100 метрах от места событий.

Мужчина утверждал, что знает родителей девочек - сообщил ReTV один из родителей, который узнал обо всем со слов дочерей.

Зигмарс Ликумс, папа девочек: "Мальчики в этом возрасте уже хотя бы марки машин различают. Девочки же - нет. В результате ничего не было зафиксировано - ни номер машины, ни марка. Известно только, что это был белый бусик. А на мужчине была маска, видимо, чтобы скрыть лицо".

Анния, жительница Кандавы: "Это так страшно. У меня есть маленькие дети, очень страшно, что кто-то может забирать здесь детей. И теперь, каждый день гуляя по улице, не отрываешь глаз - не едет ли белый бусик?

Зигмарс Ликумс, отец девочек: "Мы больше никуда не отпускаем их одних. Стараемся, чтобы один из родителей всегда был рядом".

Житель Кандавы Зигмарс Ликумс увидел в социальных сетях рассказ о случае в волости Кабиле и предупредил своих дочерей.

В Кабиле белый бусик кружил вокруг места, где находились дети, фотографировал, и когда он хотел остановиться, ему помешала проезжающая мимо машина.

Однако жительница Кандавы Мадара Озолиня решила не обращаться в полицию. "Думала, что нет никаких доказательств. Я уже сказала председателю волости, чтобы посмотрели по камерам. Тогда я бы обратилась в полицию".

Рихард Зариньш, начальник полиции Кандавского края: "Государственная полиция активно расследует эти случаи по всем камерам. Мы ищем того, кто передвигался в одном направлении в ту сторону, что нас интересует".

Сам факт обращения к детям не является преступлением или административным правонарушением, но, учитывая риски, имеющаяся информация проверяется.

Янекс Бахс, глава Госполиции Тукумского края: "Я ничего не утверждаю, что это было, потому что это все еще находится в процессе проверки. Мы определили возможную машину и человека. А потом мы воспользуемся другими методами и выясним, есть ли основания для беспокойства. Что ж, обычно эти люди не останавливаются на одном деле. Потом будут следующие, и тогда мы сможем провести параллели".