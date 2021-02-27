В городах России начались акции памяти Бориса Немцова

Как сообщает корреспондент "Дождя", на Большом Москворецком мосту в Москве полиция отделила пешеходную зону от проезжей части металлическими ограждениями. Полиция пока не вмешивается. Информации о задержанных нет.

К мемориалу возложили цветы послы США, Германии, Чехии и Латвии.

В Новосибирске около 15 человек присоединились к траурному шествию без символики и плакатов. В Иркутске местные жители организовали стихийный мемориал у Казанской часовни. В Санкт-Петербурге акция памяти должна начаться через несколько часов.

Напомним, что Борис Немцов был застрелен в ночь на 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. Виновным в его убийстве признали бывшего бойца батальона "Север" Заура Дадаева. Он был приговорен к 20 годам колонии строгого режима. Личность заказчика убийства так и не была установлена.