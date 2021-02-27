Фото, видео ⟩ В России проходят акции памяти Бориса Немцова. Посол Латвии возложил цветы к мемориалу

"Как он и обещал, когда пришел в политику: не врать и не воровать. Это правда, он такой был"



В 90-е журналистка Нина Зверева постоянно снимала Бориса Немцова за работой на губернаторском посту. Он сам хотел, чтобы журналисты были рядом. Как Немцов работал и как общался с людьми: pic.twitter.com/YksHEmF5Zn