Сб, 27.02.2021
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Юллар Ланно, глава департамента здоровья Эстонии
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Фото, видео ⟩ В России проходят акции памяти Бориса Немцова. Посол Латвии возложил цветы к мемориалу
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Люди собрались на Большом Москворецком мосту., чтобы почтить память Бориса Немцова ФОТО: Reuters/Scanpics

Утром, 27 февраля, в крупных городах России начались акции памяти политика Бориса Немцова, убитого в этот день 2015 года на Большом Москворецком мосту.

Как сообщил корреспондент "Дождя", на Большом Москворецком мосту в Москве полиция отделила пешеходную зону от проезжей части металлическими ограждениями. 

К мемориалу возложили цветы послы США, Германии, Чехии и Латвии.

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По подсчетам "Белого счетчика", на 13:30 (по московскому времени) к месту возложения цветов прошли 1,25 тысячи человек. Пришедшие возлагают цветы к месту гибели Немцова. Волонтеры раздают им маски. Полицейские стоят неподалеку, но не вмешиваются, передает корреспондент "Медузы".

В акции поучаствовали писатель Виктор Шендерович, председатель "Яблока" Николай Рыбаков, экс-премьер Михаил Касьянов, депутат Мосгордумы Евгений Бунимович, политики Владимир Рыжков и Григорий Явлинский, сообщает "Дождь".

Акции памяти проходят и в других городах России. В Новосибирске около 15 человек присоединились к траурному шествию без символики и плакатов. В Иркутске местные жители организовали стихийный мемориал у Казанской часовни. В Ярославле местные жители пришли возложить цветы к дому, в котором жил Немцов.

ФОТО: AP/Scanpix

Напомним, что Борис Немцов был застрелен в ночь на 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. Виновным в его убийстве признали бывшего бойца батальона "Север" Заура Дадаева. Он был приговорен к 20 годам колонии строгого режима. Личность заказчика убийства так и не была установлена.

Акции памяти Бориса Немцова проходят в городах России ежегодно с 2015 года. 

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