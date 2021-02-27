Фото, видео ⟩ В России прошли акции памяти Бориса Немцова. Посол Латвии возложил цветы к мемориалу

Как сообщил корреспондент "Дождя", на Большом Москворецком мосту в Москве полиция отделила пешеходную зону от проезжей части металлическими ограждениями.

К мемориалу возложили цветы послы США, Германии, Чехии и Латвии.

Сегодня вместе с моими коллегами, Послами многих стран, возложили цветы в память Бориса Немцова - политика, который для многих служит примером борьбы за демократию в России. Убит сегодня, 6 лет тому назад. Москва, Большой Москворецкий мост pic.twitter.com/peDcV2lV2V — Māris Riekstiņš (@Riekstins__M) February 27, 2021

По подсчетам "Белого счетчика", к 21:00 по московскому времени (20:00 по Риге) к месту возложения цветов пришли более 10 тыс. человек. Пришедшие возлагали цветы к месту гибели Немцова, а волонтеры раздавали им маски.

В акции поучаствовали писатель Виктор Шендерович, председатель "Яблока" Николай Рыбаков, экс-премьер Михаил Касьянов, депутат Мосгордумы Евгений Бунимович, политики Владимир Рыжков и Григорий Явлинский, сообщает "Дождь".

Издание добавляет, что и племянница Немцова Евгения тоже пришла к мемориалу, помимо нее почтить память политика пришли Анна Павликова и Константин Котов. Возложила цветы к месту гибели Бориса Немцова и Юлия Навальная, от комментариев она воздержалась.

Юлия Навальная возложила цветы к месту гибели Бориса Немцова. От комментариев она воздержалась pic.twitter.com/3R4pgXxPxQ — DW на русском (@dw_russian) February 27, 2021

Акции памяти прошли и в других городах России. В Новосибирске около 15 человек присоединились к траурному шествию без символики и плакатов. В Иркутске местные жители организовали стихийный мемориал у Казанской часовни. В Ярославле местные жители пришли возложить цветы к дому, в котором жил Немцов.

В Казани на акции памяти полиция задержала студента КИУ Тимура Тухватуллина и гражданскую активистку Наилю Муллаеву. Об этом задержанные сообщили "МБХ медиа". Задержанных отпустили без протоколов, но им пришлось написать объяснительные.

Послы и дипломаты различных стран возлагают цветы к месту убийства Бориса Немцова.



Видео: корреспондент «Эха Москвы» Олег Овчаренко. pic.twitter.com/mLCk24j2D0 — Эхо Москвы (@EchoMskRu) February 27, 2021

ФОТО: AP/Scanpix

"Как он и обещал, когда пришел в политику: не врать и не воровать. Это правда, он такой был"



В 90-е журналистка Нина Зверева постоянно снимала Бориса Немцова за работой на губернаторском посту. Он сам хотел, чтобы журналисты были рядом. Как Немцов работал и как общался с людьми: pic.twitter.com/YksHEmF5Zn — Настоящее Время (@CurrentTimeTv) February 27, 2021

Напомним, Борис Немцов был застрелен в ночь на 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. Виновным в его убийстве признали бывшего бойца батальона "Север" Заура Дадаева. Он был приговорен к 20 годам колонии строгого режима. Личность заказчика убийства так и не была установлена.