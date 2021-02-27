Сб, 27.02.2021
Вакцина в департаменте здоровья на нуле. Нет смысла создавать впечатление, что вакцина где-то застряла. В департаменте она не застряла, потому что на складе она на нуле Юллар Ланно, глава департамента здоровья Эстонии
Юллар Ланно, глава департамента здоровья Эстонии
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Фото, видео ⟩ В России прошли акции памяти Бориса Немцова. Посол Латвии возложил цветы к мемориалу

Люди собрались на Большом Москворецком мосту., чтобы почтить память Бориса Немцова ФОТО: Reuters/Scanpics

В субботу, 27 февраля, в крупных городах России прошли акции памяти политика Бориса Немцова, убитого в этот день в 2015 году на Большом Москворецком мосту.

Как сообщил корреспондент "Дождя", на Большом Москворецком мосту в Москве полиция отделила пешеходную зону от проезжей части металлическими ограждениями. 

К мемориалу возложили цветы послы США, Германии, Чехии и Латвии.

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По подсчетам "Белого счетчика", к 21:00 по московскому времени (20:00 по Риге) к месту возложения цветов пришли более 10 тыс. человек. Пришедшие возлагали цветы к месту гибели Немцова, а волонтеры раздавали им маски. 

В акции поучаствовали писатель Виктор Шендерович, председатель "Яблока" Николай Рыбаков, экс-премьер Михаил Касьянов, депутат Мосгордумы Евгений Бунимович, политики Владимир Рыжков и Григорий Явлинский, сообщает "Дождь".

Издание добавляет, что и племянница Немцова Евгения тоже пришла к мемориалу, помимо нее почтить память политика пришли Анна Павликова и Константин Котов. Возложила цветы к месту гибели Бориса Немцова и Юлия Навальная, от комментариев она воздержалась.

Акции памяти прошли и в других городах России. В Новосибирске около 15 человек присоединились к траурному шествию без символики и плакатов. В Иркутске местные жители организовали стихийный мемориал у Казанской часовни. В Ярославле местные жители пришли возложить цветы к дому, в котором жил Немцов.

В Казани на акции памяти полиция задержала студента КИУ Тимура Тухватуллина и гражданскую активистку Наилю Муллаеву. Об этом задержанные сообщили "МБХ медиа". Задержанных отпустили без протоколов, но им пришлось написать объяснительные.

ФОТО: AP/Scanpix

Напомним, Борис Немцов был застрелен в ночь на 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. Виновным в его убийстве признали бывшего бойца батальона "Север" Заура Дадаева. Он был приговорен к 20 годам колонии строгого режима. Личность заказчика убийства так и не была установлена.

Акции памяти Бориса Немцова проходят в городах России ежегодно с 2015 года. 

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