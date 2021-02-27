Covid-19 в Латвии: 827 новых случаев за сутки, скончались 13 человек

Умершие входили в возрастные группы от 50 до 89 лет:

один человек - в возрасте от 50 до 59 лет,

четыре человека - в возрасте от 60 до 69 лет,

два человека - в возрасте от 70 до 79 лет,

шесть человек - в возрасте от 80 до 89 лет.

В пятницу сделано 12 088 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 6,8%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 85 810 человек, умерли 1614 человек, что составляет 1,88% общего количества инфицированных.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости в Латвии составляет 499,5 случая на 100 000 жителей. В четверг впервые с середины декабря прошлого года он опустился ниже 500.

По расчетам агентства LETA, за две последние недели Covid-19 в Латвии выявлен у 9528 человек. 10

В пятницу в больницы доставлены 74 пациента с Covid-19, в том числе шестеро перевезены в другие медучреждения, сообщает Национальная служба здравоохранения.

За прошедшие сутки из стационаров выписаны 92 больных Covid-19, в том числе шестеро перевезены в другие медучреждения.

Таким образом, общее число госпитализированных пациентов с Covid-19 сократилось с 772 человек в четверг до 739 человек в пятницу. Из них у 665 пациентов заболевание протекает в среднетяжелой форме, а у 74 - в тяжелой.