Правительство Эстонии ввело более строгие ограничения для борьбы с Covid-19

Спортивные соревнования и спортивные и пропагандирующие здоровый образ жизни мероприятия, как правило, не разрешены. Разрешены только спортивные соревнования без зрителей.
С 3 по 28 марта в помещениях нельзя проводить публичные богослужения и другие религиозные обряды, а также публичные собрания и мероприятия, в том числе конференции, театральные представления, концерты и киносеансы, как в помещениях со стационарными посадочными местами, так и без них.
Ограничения не касаются мероприятий, идущих в интернет-трансляции, в которых не участвует никто, кроме выступающих и персонала.
Также с 3 по 28 марта не разрешено находиться и передвигаться в развлекательных заведениях например, в казино, ночных клубах, кегельбанах и бильярдных, детских игровых комнатах, музеях и выставочных залах.
Вне помещений развлекательные мероприятия и богослужения, публичные собрания и мероприятия, а также посещение музеев и выставок разрешены в группах до 10 человек. При этом необходимо, чтобы группы не контактировали друг с другом. В промежутке с 21.00 до 6.00 мероприятия проводить запрещено.
До 28 марта, как правило, не разрешено находиться в предназначенных для публичного использования банях, СПА, бассейнах и водных центрах. Все же в этих заведениях разрешено передвигаться в помещениях сферы обслуживания, например, в парикмахерских, маникюрных салонах, пользоваться услугами по размещению и посещать заведения общепита, соблюдая правила, установленные распоряжением для заведений такого типа. Также разрешено использовать внутренние бассейны для индивидуального плавания.
Заведения общепита могут с 3 марта быть открытыми до 18 часов, после чего разрешено продавать еду только навынос. В силе остается правило 50%-ной заполняемости, которое означает, что в зале обслуживания может быть заполнено до 50% предназначенной для клиентов площади.
Кроме того, необходимо соблюдать правило 2+2, то есть передвигаться вдвоем, придерживаясь с другими дистанции минимум в два метра. Ограничение не распространяется на семьи. Также во время передвижения в местах общественного питания необходимо носить маску.
Часы работы и заполняемость не ограничивается на борту воздушного судна, используемого для международных пассажирских перевозок. Ограничение на часы работы не применяется также в зоне безопасности международного аэропорта, в зоне ожидания пассажирского терминала международного порта после прохождения ворот билетного контроля и на паромах. Также ограничение на часы работы не распространяется на заправочные станции, если поставщик услуги гарантирует, что клиенты не будут употреблять еду и напитки на месте.