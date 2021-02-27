Правительство Эстонии ввело более строгие ограничения для борьбы с Covid-19

Новые требования будут действовать до 28 марта, сообщила пресс-служба правительства.

По словам премьер-министра Каи Каллас, правительство, учтя рекомендации ученых и взвесив все обстоятельства, ввело по всей Эстонии дополнительные ограничения, поскольку в последние недели быстро росло как число заразившихся коронавирусом, так и число госпитализированных. Целью правительства является обеспечить больницам возможность принимать новых больных и продолжать плановое лечение.

Ограничения призваны стабилизировать и затем привести к снижению базового репродуктивного показателя заражения и количества пациентов с Covid-19, нуждающихся в лечении в стационаре. Для этого необходимо уменьшить контакты между людьми и остановить рост распространения вируса.

В учебных зданиях общеобразовательных школ с 1 по 28 марта обычная учебная работа будет сохранена только для учащихся 1-4 классов. Остальные учащиеся в это время не могут находиться и передвигаться в школьных зданиях.

Запрет на пребывание в учебных зданиях с понедельника распространяется также на профессиональные учебные заведения, прикладные вузы и университеты.

В виде исключения находиться или передвигаться в учебных зданиях можно, если ученики нуждаются в образовательных вспомогательных услугах или консультациях, участвуют в практических занятиях, сдают экзамены, тесты или участвуют в олимпиадах.

Во время пребывания в учебных помещениях необходимо обеспечить соблюдение дистанции между людьми. Вне учебного помещения нужно соблюдать правило 2+2. Также учебное заведение должно следить за тем, чтобы старшие ученики, учителя и другие работники учебного заведения носили маски.

Дети в возрасте до 12 лет маски носить не должны.

Ограничения не распространяются на школы, большинство учащихся в которых нуждаются в усиленной или особой поддержке, а также на занятия для людей с особыми потребностями.

В сфере образования и деятельности по интересам, дополнительного обучения и повышения квалификации, молодежной работы и спорта для детей и взрослых до 28 марта не разрешены групповые занятия и тренировки в помещениях.

Заниматься и тренироваться можно в одиночку или вдвоем, например, с персональным тренером или партнером по тренировке, придерживаясь с другими людьми дистанции не менее двух метров. Ограничение не распространяется на семьи. В видах спорта, которые подпадают под определение индивидуальных, например, в теннисе, разрешены также парные игры.

Если раньше необходимо было обеспечить, чтобы помещение было заполнено не более чем наполовину, то с 3 марта разрешенная заполняемость будет уменьшена до 25%.

Вне помещений для занятий спортом, тренировок, молодежной работы, деятельности и образования по интересам, дополнительного обучения и повышения квалификации c 3 марта начнет действовать правило, в соответствии с которым вместе с наставником в одной группе может быть не больше 10 человек вместо прежних 50. Группы не должны пересекаться между собой.