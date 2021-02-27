Легкоатлетка Лаура Икауниеце: "Придётся заново учиться ходить"

В начале марта Латвию на предстоящем чемпионате Европы по лёгкой атлетике в Торуне (Польша) будут представлять Лига Велвере и Илья Петрушенко.

Лучшей легкоатлетки Латвии 2019 года Лауры Икауниеце не будет среди участников, так как сейчас она проходит реабилитацию после операции на коленном суставе.

"Я только что встала с костылей", - говорит спортсменка, которая последние восемь недель была вынуждена передвигаться на костылях. - Придётся заново учиться ходить. Сейчас я делаю это по плану физиотерапевта по укреплению мышц".

Об итогах операции, которая прошла в декабре, судить пока рано.

"Это моя первая реабилитация, и операция была сложной. Сколько времени потребуется, в настоящее время никто не может сказать", - говорит Икауниеце. Сейчас её главная цель - Олимпийские игры в Токио.

В настоящее время она укрепляет ногу и остальные части тела, чтобы все мышцы были задействованы и готовы к моменту, когда спортсменка решит вернуться на стадион.

"Хочется бегать и прыгать, но нужно проработать мелкие мышцы и увеличить объём мышц ноги, который сократился за время бездействия", - говорит Икауниеце.

"Я бы хотела принять участие в чемпионате Европы в помещении, но на этот раз, к сожалению, у меня не будет такой возможности", - говорит спортсменка, которая в последний раз участвовала в чемпионате Европы в помещении в 2019 году в Глазго и заняла пятое место.

В настоящее время Икауниеце находится на острове Тенерифе.

На испанском острове легкоатлетка планирует реабилитацию на три недели в надежде, что к её возвращению на постоянное место жительства в Таллинне зима отступит. После предыдущей операции реабилитация заняла "несколько месяцев".

Икауниеце - бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года в Пекине и серебряный призёр чемпионата Европы 2012 года.

Лучшее место на Олимпийских играх - это четвёртое место, завоёванное в 2016 году в Рио-де-Жанейро.

Икауниеце является рекордсменкой Латвии в семиборье (6815 очков) и в пятиборье в помещении (4701 очко).