Легкоатлетка Лаура Икауниеце: "Придётся заново учиться ходить"

В начале марта Латвию на предстоящем чемпионате Европы по лёгкой атлетике в Торуне (Польша) будут представлять Лига Велвере и Илья Петрушенко.
Лучшей легкоатлетки Латвии 2019 года Лауры Икауниеце не будет среди участников, так как сейчас она проходит реабилитацию после операции на коленном суставе.
"Я только что встала с костылей", - говорит спортсменка, которая последние восемь недель была вынуждена передвигаться на костылях. - Придётся заново учиться ходить. Сейчас я делаю это по плану физиотерапевта по укреплению мышц".
Об итогах операции, которая прошла в декабре, судить пока рано.
"Это моя первая реабилитация, и операция была сложной. Сколько времени потребуется, в настоящее время никто не может сказать", - говорит Икауниеце. Сейчас её главная цель - Олимпийские игры в Токио.
В настоящее время она укрепляет ногу и остальные части тела, чтобы все мышцы были задействованы и готовы к моменту, когда спортсменка решит вернуться на стадион.
"Хочется бегать и прыгать, но нужно проработать мелкие мышцы и увеличить объём мышц ноги, который сократился за время бездействия", - говорит Икауниеце.
"Я бы хотела принять участие в чемпионате Европы в помещении, но на этот раз, к сожалению, у меня не будет такой возможности", - говорит спортсменка, которая в последний раз участвовала в чемпионате Европы в помещении в 2019 году в Глазго и заняла пятое место.
В настоящее время Икауниеце находится на острове Тенерифе.
На испанском острове легкоатлетка планирует реабилитацию на три недели в надежде, что к её возвращению на постоянное место жительства в Таллинне зима отступит. После предыдущей операции реабилитация заняла "несколько месяцев".
Икауниеце - бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года в Пекине и серебряный призёр чемпионата Европы 2012 года.
Лучшее место на Олимпийских играх - это четвёртое место, завоёванное в 2016 году в Рио-де-Жанейро.
Икауниеце является рекордсменкой Латвии в семиборье (6815 очков) и в пятиборье в помещении (4701 очко).
В 2015 и 2016 годах Лаура была признана лучшей спортсменкой Латвии.