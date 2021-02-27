Сб, 27.02.2021
Мы обескровлены. Арендаторы, торговцы - это кровеносная система, они не могут работать, и мы парализованы. руководитель Rīga Plaza Ивета Приедите
руководитель Rīga Plaza Ивета Приедите

Умер многолетний игрок и тренер VEF Rīga Алвил Гулбис, дедушка теннисиста Эрнеста Гулбиса

Ушёл из жизни многолетний игрок и тренер баскетбольной команды VEF Rīga Алвил Гулбис. Об этом в субботу, 27 февраля, сообщил клуб.

За свою карьеру в качестве игрока Гулбис выступал на позициях атакующего защитника и лёгкого форварда. Он представлял VEF Rīga с 1964 по 1968 год.

Вместе с VEF Rīga Гулбис в 1996 году завоевал бронзовые медали чемпионата СССР. С 1970 по 1974 год он работал тренером команды.

Гулбис сыграл 88 матчей за Латвийскую ССР.

За время карьеры он также представлял команду ASK Rīga.

В этом году 17 апреля ему исполнилось бы 85 лет.

Алвил Гулбис - дедушка теннисиста Эрнеста Гулбиса.

НАВЕРХ
Back