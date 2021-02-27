Умер многолетний игрок и тренер VEF Rīga Алвил Гулбис, дедушка теннисиста Эрнеста Гулбиса
Ушёл из жизни многолетний игрок и тренер баскетбольной команды VEF Rīga Алвил Гулбис. Об этом в субботу, 27 февраля, сообщил клуб.
Ушёл из жизни многолетний игрок и тренер баскетбольной команды VEF Rīga Алвил Гулбис. Об этом в субботу, 27 февраля, сообщил клуб.
За свою карьеру в качестве игрока Гулбис выступал на позициях атакующего защитника и лёгкого форварда. Он представлял VEF Rīga с 1964 по 1968 год.
Вместе с VEF Rīga Гулбис в 1996 году завоевал бронзовые медали чемпионата СССР. С 1970 по 1974 год он работал тренером команды.
Гулбис сыграл 88 матчей за Латвийскую ССР.
За время карьеры он также представлял команду ASK Rīga.
В этом году 17 апреля ему исполнилось бы 85 лет.
Алвил Гулбис - дедушка теннисиста Эрнеста Гулбиса.