Умер многолетний игрок и тренер VEF Rīga Алвил Гулбис, дедушка теннисиста Эрнеста Гулбиса

За свою карьеру в качестве игрока Гулбис выступал на позициях атакующего защитника и лёгкого форварда. Он представлял VEF Rīga с 1964 по 1968 год.

Вместе с VEF Rīga Гулбис в 1996 году завоевал бронзовые медали чемпионата СССР. С 1970 по 1974 год он работал тренером команды.

Гулбис сыграл 88 матчей за Латвийскую ССР.

За время карьеры он также представлял команду ASK Rīga.

В этом году 17 апреля ему исполнилось бы 85 лет.