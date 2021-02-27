Сб, 27.02.2021
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Даниэль Павлютс

"Динамо" уступило "Амуру" в заключительном матче регулярного чемпионата

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В субботу, 27 февраля, рижское "Динамо" в последнем матче сезона-2020/2021 регулярного чемпионата КХЛ потерпело домашнее поражение от хабаровского "Амура".

Матч завершился со счётом 2:3 ОТ (0:1, 2:0, 0:1, 0:1) в пользу российской команды. Это поражение стало для рижан четвёртым подряд.

У хабаровской команды отличились Дмитрий Архипов, Александр Шаров и Александр Полунин, забросивший шайбу в овертайме. В составе латвийцев дубль на счету Дениса Паршина. 

Видео: Лучшие моменты матча "Динамо" - "Амур"

"Динамо" и "Амур" в общей сложности провели 30 матчей друг с другом в КХЛ, в 16 из которых победу одержали рижане.

Рижское "Динамо" с 27 очками в 59 матчах завершило сезон на последнем месте среди 11 команд Западной конференции и последнем месте во всём чемпионате КХЛ. Хабаровский "Амур" набрал 55 очков и занял десятое место на "Востоке".

Отметим, что в этом сезоне "Динамо" всего пять раз сумело одержать победу в основное время - это антирекорд КХЛ.

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