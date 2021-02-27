"Динамо" уступило "Амуру" в заключительном матче регулярного чемпионата
В субботу, 27 февраля, рижское "Динамо" в последнем матче сезона-2020/2021 регулярного чемпионата КХЛ потерпело домашнее поражение от хабаровского "Амура".
В субботу, 27 февраля, рижское "Динамо" в последнем матче сезона-2020/2021 регулярного чемпионата КХЛ потерпело домашнее поражение от хабаровского "Амура".
Матч завершился со счётом 2:3 ОТ (0:1, 2:0, 0:1, 0:1) в пользу российской команды. Это поражение стало для рижан четвёртым подряд.
У хабаровской команды отличились Дмитрий Архипов, Александр Шаров и Александр Полунин, забросивший шайбу в овертайме. В составе латвийцев дубль на счету Дениса Паршина.
Видео: Лучшие моменты матча "Динамо" - "Амур"
"Динамо" и "Амур" в общей сложности провели 30 матчей друг с другом в КХЛ, в 16 из которых победу одержали рижане.
Рижское "Динамо" с 27 очками в 59 матчах завершило сезон на последнем месте среди 11 команд Западной конференции и последнем месте во всём чемпионате КХЛ. Хабаровский "Амур" набрал 55 очков и занял десятое место на "Востоке".
Отметим, что в этом сезоне "Динамо" всего пять раз сумело одержать победу в основное время - это антирекорд КХЛ.