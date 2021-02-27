"Динамо" уступило "Амуру" в заключительном матче регулярного чемпионата

Матч завершился со счётом 2:3 ОТ (0:1, 2:0, 0:1, 0:1) в пользу российской команды. Это поражение стало для рижан четвёртым подряд.

У хабаровской команды отличились Дмитрий Архипов, Александр Шаров и Александр Полунин, забросивший шайбу в овертайме. В составе латвийцев дубль на счету Дениса Паршина.

Видео: Лучшие моменты матча "Динамо" - "Амур"

"Динамо" и "Амур" в общей сложности провели 30 матчей друг с другом в КХЛ, в 16 из которых победу одержали рижане.

Рижское "Динамо" с 27 очками в 59 матчах завершило сезон на последнем месте среди 11 команд Западной конференции и последнем месте во всём чемпионате КХЛ. Хабаровский "Амур" набрал 55 очков и занял десятое место на "Востоке".