Звездные страсти ⟩ Джарахов сделал предложение Таюрской, а Ольга Бузова навещает Даву в больнице?

Эльдар Джарахов сделал предложение солистке Little Big?

В начале этой недели в Сети появилось видео, где блогер Эльдар Джарахов делает предложение участнице группы Little Mix. Позже появилась фотография руки Софьи Таюрской, на которой красуется кольцо с камнем внушительного размера. Об этом пишет PeopleTalk.ru.

В сторис артисты намекнули, что что-то должно произойти 12 марта. Сама Соня никак не комментирует эту информацию, но она тоже сделала сторис с кольцом на безымянном пальце.

"Эльдар, спасибо за все! Я счастлива", - написала она.

Напомним, что ранее поклонники подозревали, что у Софьи роман с коллегой по группе Ильей Прусникиным. Некоторые фанаты даже посчитали, что девушка стала причиной развода музыканта с матерью его ребенка Ириной Смелой. Сейчас появились предположения, что Эльдар и Софья уже давно встречается, но просто не афишировала свои отношения.

А вы в это верите?

Ольга Бузова навестила Даву в больнице

Блогер Давид Манукян сейчас находится в больнице. Пациенты заметили, что к звезде якобы приходила его бывшая возлюбленная Ольга Бузова.

Кроме того, в последние недели Бузова дает понять поклонникам, что шанс на их воссоединение с Давидом Манукяном есть. Некоторые поклонники не исключают, что расставание Оли и Давида - это лишь пиар.

"Это была она, точно она, девушку провели в палату, такая же высокая, с длинными волосами, мы слышали ее голос. Точно Бузова к нему приходила", - цитирует Popcake.tv одну из пациенток клиники.

Напомним, что Давид и Ольга расстались сразу же после дня рождения Бузовой. Звезда тогда обратилась к подписчикам и обвинила Манукяна в рукоприкладстве и оскорблениях. Но перед финалом шоу "Танцы со звездами", в котором Давид принимал участие, Оля попросила своих подписчиков голосовать за него и помочь победить в проекте. Тем не менее никто из звезд не комментируют информацию о своем возможном воссоединении.