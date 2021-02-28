Открыть кофейный бизнес в родной Кулдиге после 12 лет жизни за рубежом. История Клавса

"Почти 12 лет жизни за пределами Латвии дали мне очень много! Я приобрел интернациональный опыт как в области культуры, так и в вопросах изучения языков. Раньше я мало что знал о кофе, я не углублялся в эту тему.

Пришел к кофе, уже когда вернулся в Латвию, потому что познакомился со страстными ценителями этого продукта", - рассказал бизнесмен.

Когда родилась идея, Клавс не сразу начал ее реализовывать - здесь очень кстати подвернулась бизнес-преинкубационная программа Латвийского агентства инвестиций и развития (LIAA). Как отметил Клавс, это помогло ему понять, где и как объединить весь этот проект, с чего начать, что оставить, а от чего отказаться.

"Да, для нас это было очень ценно и полезно, потому что мы пополняли наши знания на различных лекциях, слушали обучающие программы. В апреле этого года будет четыре года, как мы вместе с Латвийским агентством инвестиций и развития", - говорит Клавс.

Таких историй, как у Клавса, достаточно много. Этоn факт доказывает сегодняшний опыт LIAA: 10% пользователей бизнес-инкубатора - представители латвийской диаспоры.

Поэтому было решено впервые обратиться к представителям диаспоры, предложив им возможность выйти на продажу в течение шести месяцев от создания идеи. Это LIAA PINK или прединкубационное предложение для представителей латвийской диаспоры - граждан Латвии, которые живут, работают или учатся за пределами Латвии.

"У нас есть хорошо разработанная преинкубационная программа мирового уровня, которую мы тестировали в течение трех лет. Мы начали думать, почему бы не поделиться ею за пределами Латвии, создав уникальную возможность для любого латвийца в любой точке мира участвовать в этой программе, хотя бы потому, что мы разработали очень хорошие учебные материалы, которые в настоящее время проходят адаптацию к цифровой среде", - сказала директор департамента бизнес-инкубатора LIAA Лаура Очагова.

Среди тех, кто живет за пределами Латвии, уже наблюдается всплеск интереса к тому, как претворить идею в жизнь.

Хорошая новость в том, что это предложение, не имеющее границ, т.е. автору идеи не нужно переезжать в Латвию, он может продолжить реализацию идеи в своей стране, при условии, что место ее реализации или база бизнеса должны быть в Латвии.

"Хорошо, если есть план, цель, что бизнес будет базироваться в Латвии, потому что для нас важно, чтобы налоги с бизнеса платились в Латвии. Это наша цель. В идеале было бы хорошо, если бы человек сам вернулся в Латвию, чтобы продвигать предпринимательство здесь", - говорит Очагова.

"Если они приняли решение начать собственное дело, мы можем предоставить им мотивацию и поддержку. Если выбор сделан - в идеале развивать свою компанию в Латвии или хотя бы проверить потребность в продукте или услуге на латвийском рынке - тогда эта программа будет наиболее полезной. Мы можем познакомить с местными, знающими людьми, которые помогут в реализации идеи", - добавил глава LIAA Liepājas biznesa inkubators Гинтс Рекенс, который когда-то учился в Лондоне.