Вс, 28.02.2021
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Иван Жданов, директор Фонда борьбы с коррупцией

Видео ⟩ От ледника в Антарктиде откололся айсберг размером с Петербург или три Вильнюса

В Антарктиде от плавучего шельфового ледника Брант откололся гигантский айсберг. ФОТО: BRITISH ANTARCTIC SURVEY/Via REUTERS

От ледяного шельфа Бранта в Антарктиде отделился айсберг рекордных размеров - его площадь 1270 квадратных километров, сообщает Антарктическая служба Великобритании (BAS).

Ранее ученые Британской антарктической службы (BAS) нашли трещину, образовавшуюся на шельфе в ноябре прошлого года. Ее назвали "Северным разломом".

По прогнозам ученых, айсберг может удалиться от континента либо сесть на мель и остаться рядом с ледником.

Раскол ледника произошел по естественным причинам, и следствия влияния изменения климата ученые не зафиксировали. 

Русскоязычные СМИ сопоставляют площадь айсберга с территорией Санкт-Петербурга (1439 кв. км) или тремя территориями столицы Литвы Вильнюса (чуть более 400 квадратных километров), передает Newsru. По данным специалистов, это один из крупнейших "активных" айсбергов на сегодняшний день.

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