Видео ⟩ От ледника в Антарктиде откололся айсберг размером с Петербург или три Вильнюса

Ранее ученые Британской антарктической службы (BAS) нашли трещину, образовавшуюся на шельфе в ноябре прошлого года. Ее назвали "Северным разломом".
По прогнозам ученых, айсберг может удалиться от континента либо сесть на мель и остаться рядом с ледником.
Раскол ледника произошел по естественным причинам, и следствия влияния изменения климата ученые не зафиксировали.
Русскоязычные СМИ сопоставляют площадь айсберга с территорией Санкт-Петербурга (1439 кв. км) или тремя территориями столицы Литвы Вильнюса (чуть более 400 квадратных километров), передает Newsru. По данным специалистов, это один из крупнейших "активных" айсбергов на сегодняшний день.