Видео ⟩ От ледника в Антарктиде откололся айсберг размером с Петербург или три Вильнюса

Ранее ученые Британской антарктической службы (BAS) нашли трещину, образовавшуюся на шельфе в ноябре прошлого года. Ее назвали "Северным разломом".

По прогнозам ученых, айсберг может удалиться от континента либо сесть на мель и остаться рядом с ледником.

Раскол ледника произошел по естественным причинам, и следствия влияния изменения климата ученые не зафиксировали.