В субботу против Covid-19 вакцинировались 543 человека

Число вакцинированных за прошедшие сутки людей в электронной системе здравоохранения еще может вырасти потому, что не все медики вводят данные в систему сразу после проведения вакцинации.

За последние семь дней первую или вторую дозу вакцины получили 16 669 человек, то есть в среднем 2381 человек в день. Такой темп вакцинации соответствует ранее заявленной цели - прививать в среднем по 2000 человек в день.

Среди людей, получивших первую дозу вакцины в субботу, большую часть - 380 человек - составили лица в возрасте от 60 лет. Также первую дозу вакцины получили 49 медиков, 15 других работников медучреждений, 37 человек из другой группы повышенного риска, 29 человек с хроническими заболеваниями, 26 работников центров социального ухода.

Вторую дозу вакцины получили два медика и четыре других работника медучреждений.