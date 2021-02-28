Вс, 28.02.2021
Это очень режимная колония, в которой все нацелено на то, чтобы человек чувствовал свою полную зависимость от администрации, не имел практически свободного времени. Адвокат Мария Эйсмонт о колонии №2 в городе Покров Владимирской области
Адвокат Мария Эйсмонт о колонии №2 в городе Покров Владимирской области

В Латвии 376 новых случаев Covid-19 за сутки, умерли 4 человека
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ФОТО: Edijs Pālens/LETA

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 376 новых случаев Covid-19, скончались 4 инфицированных, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Умершие входили в возрастные группы от 70 до 99 лет:

  • два человека - в возрасте от 70 до 79 лет,
  • один человек - в возрасте от 80 до 89 лет.
  • один человек - в возрасте от 90 до 99 лет.

В субботу было сделано 4839 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 7,8%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 86 186 человек, умерли 1618 человек, что составляет 1,88% общего числа инфицированных.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости в Латвии составляет 496,9 случая на 100 000 жителей.

По расчетам агентства LETA, за две последних недели Covid-19 в Латвии выявлен у 9480 человек.

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