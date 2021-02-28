В Латвии 376 новых случаев Covid-19 за сутки, умерли 4 человека

В Латвии 376 новых случаев Covid-19 за сутки, умерли 4 человекаДополнено
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 376 новых случаев Covid-19, скончались 4 инфицированных, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 376 новых случаев Covid-19, скончались 4 инфицированных, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Умершие входили в возрастные группы от 70 до 99 лет:
В субботу было сделано 4839 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 7,8%.
С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 86 186 человек, умерли 1618 человек, что составляет 1,88% общего числа инфицированных.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости в Латвии составляет 496,9 случая на 100 000 жителей.
По расчетам агентства LETA, за две последних недели Covid-19 в Латвии выявлен у 9480 человек.