В Латвии 376 новых случаев Covid-19 за сутки, умерли 4 человека

Умершие входили в возрастные группы от 70 до 99 лет:

два человека - в возрасте от 70 до 79 лет,

один человек - в возрасте от 80 до 89 лет.

один человек - в возрасте от 90 до 99 лет.

В субботу было сделано 4839 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 7,8%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 86 186 человек, умерли 1618 человек, что составляет 1,88% общего числа инфицированных.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости в Латвии составляет 496,9 случая на 100 000 жителей.