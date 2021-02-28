Бриедис: "Я бы хотел сразиться с Канело"

"Я хочу выйти на ринг, получить эмоции и показать бокс. Я думаю, что люди жаждут бокса. Они хотят видеть бои и эмоции", - сказал Бриедис, выразив желание провести следующий бой.

Бриедис планирует перейти в супертяжёлую весовую категорию, но чемпион мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) подчёркивает, что главное для него - предложение провести хороший бой.

"На данный момент не имеет значения, в какой весовой категории сражаться - в супертяжёлой (heavyweight) или в тяжёлой (cruiserweight). Главное - хороший бой. Я гибкий".

Бриедис признался, что ему было бы интересно сразиться с Канело, который был чемпионом мира в четырёх весовых категориях. Самая тяжёлая из них - полутяжёлая (light heavyweight).

"Я хочу драться с Канело. Он очень умный, хитрый парень. Он очень упорный. Думаю, мы покажем хороший бой. Я был бы очень заинтересован в таком поединке", - сказал латвийский боксёр.

Бриедис считает, что они могли бы драться в первом тяжёлом (до 90,7 кг) или в полутяжёлом (до 79,4 кг) весе. Правда, попасть в полутяжёлую весовую категорию латвийскому боксёру будет крайне сложно.

30-летний Канело за свою карьеру одержал 54 победы (36 нокаута), два боя завершил вничью и потерпел одно поражение - против легендарного американца Флойда Мейвезера-младшего, завершившего карьеру с идеальным балансом в 50 побед в 50 боях.

В свою очередь, 36-летний Бриедис за свою карьеру одержал 27 побед (19 нокаутов) и потерпел одно поражение - против украинца Александра Усика.

Канело - один из самых популярных и лучших боксёров мира. В рейтинге портала Box Rec, который составляется вне зависимости от весовой категории, мексиканец лидирует, а Бриедис занимает высокую 14-ю позицию.

В эти выходные Канело провёл бой с турецким боксёром Авни Йылдырымом и уже в третьем раунде нокаутировал соперника и защитил чемпионские титулы WBC и WBA в суперсреднем весе.