В Эстонии выявлен 1201 новый случай Covid-19; в Литве - 356

Литва:

В субботу в Литве проведено 4949 анализов на Covid-19, доля положительных результатов составила 7,2%.

С начала пандемии в Литве Covid-19 выявлен у 199 145 человек, подтверждено выздоровление 184 785 инфицированных, скончались 3244 человека.

В больницах Литвы лечение проходят 957 человек с Covid-19.

По данным статического департамента, 14-дневная кумулятивная заболеваемость Covid-19 в Литве на 28 февраля составляет 250,3 случая на 100 тыс. жителей.

С начала вакцинации в Литве прививки от Covid-19 получили 163 566 человек, 73 027 из которых уже получили и вторую дозу вакцины, завершив вакцинацию.

Эстония:

В субботу в Эстонии проведено 6222 анализа на Covid-19, доля положительных результатов составила 19,3%.

С начала пандемии в Эстонии Covid-19 выявлен у 65 600 человек, подтверждено выздоровление 34 958 человек, а скончались 589 инфицированных.

В больницах лечение проходят 523 пациента с Covid-19.

По данным Эстонского департамента здравоохранения, 14-дневная кумулятивная заболеваемость Covid-19 в Эстонии на 28 февраля составляет 988,88 случая на 100 тыс. жителей.