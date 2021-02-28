В Эстонии выявлен 1201 новый случай Covid-19; в Литве - 356

В субботу в Литве проведено 4949 анализов на Covid-19, доля положительных результатов составила 7,2%.
С начала пандемии в Литве Covid-19 выявлен у 199 145 человек, подтверждено выздоровление 184 785 инфицированных, скончались 3244 человека.
В больницах Литвы лечение проходят 957 человек с Covid-19.
По данным статического департамента, 14-дневная кумулятивная заболеваемость Covid-19 в Литве на 28 февраля составляет 250,3 случая на 100 тыс. жителей.
С начала вакцинации в Литве прививки от Covid-19 получили 163 566 человек, 73 027 из которых уже получили и вторую дозу вакцины, завершив вакцинацию.
В субботу в Эстонии проведено 6222 анализа на Covid-19, доля положительных результатов составила 19,3%.
С начала пандемии в Эстонии Covid-19 выявлен у 65 600 человек, подтверждено выздоровление 34 958 человек, а скончались 589 инфицированных.
В больницах лечение проходят 523 пациента с Covid-19.
По данным Эстонского департамента здравоохранения, 14-дневная кумулятивная заболеваемость Covid-19 в Эстонии на 28 февраля составляет 988,88 случая на 100 тыс. жителей.
С начала вакцинации в Эстонии прививки от Covid-19 получили 78 576 человек, 33 927 из которых уже получили и вторую дозу вакцины, завершив вакцинацию.