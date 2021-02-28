Елгава отчиталась о туристах: иностранцев в прошлом году было всего на 27% меньше
Количество зарубежных туристов в Елгаве в прошлом году уменьшилось на 27%, свидетельствуют данные Елгавского регионального туристического центра.
Количество зарубежных туристов в Елгаве в прошлом году уменьшилось на 27%, свидетельствуют данные Елгавского регионального туристического центра.
Чаще всего Елгаву посещали зарубежные туристы из Литвы и Эстонии, однако был отмечен также интерес со стороны путешественников из Германии, России и даже таких стран, как Бразилия и Южно-Африканская Республика.
Самым популярным туристическим объектом в Елгаве в прошлом году стали Лиелупские пойменные луга и смотровая вышка, которые посетили 96 770 туристов, что на 2% больше, чем годом ранее. Второе место заняла башня и смотровая площадка Елгавской церкви Святой Троицы, которую в прошлом году посетил 18 861 турист, что на 38% меньше, чем годом ранее. Третье место заняла "Карамельная мастерская", которую в 2020 году посетили 11 000 гостей, что на 68% меньше, чем годом ранее.
Глава туристического центра Анда Ильина пояснила, что эти данные хорошо отображают влияние ограничений, введенных в прошлом году в связи с эпидемиологической обстановкой. Люди стали гораздо чаще проводить свободное время на свежем воздухе, посещая такие природные объекты, как Пилссала, Лангервалдский лес, променад на правом берегу Лиелупе и др. В свою очередь на посещаемость других туристических объектов, в том числе музеев, существенно повлияли принятые ограничения.
Ильина подчеркнула, что новые условия заставили представителей туристической индустрии мыслить более творчески. Было разработано 13 новых туристических маршрутов для отдыха в Елгаве и за ее пределами, новые экскурсионные циклы, в том числе с использованием новых технических решений. Она добавила, что показатели прошедшего года и накопленный опыт позволяют планировать дальнейшую работу.