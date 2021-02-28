В Индии петух во время нелегальных боев убил своего хозяина

Полиция рассказала, что перед боем петух пробовал убежать, поэтому мужчина пытался его поймать, одно получил несколько ударов в пах. Он умер по пути в больницу.

В данный момент полиция разыскивает еще 15 человек, причастных к организации этого мероприятия.

Им грозит обвинение в убийстве, незаконных сделках и проведении петушиных боев, сообщает AFP.

Местный полицейский рассказал, что животное будет доставлено в суд в качестве доказательства, сообщает The New Indian Express.