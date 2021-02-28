В Индии петух во время нелегальных боев убил своего хозяина
В Индии петух во время нелегальных боев зарезал своего хозяина привязанным к шпоре 7-сантиметровым лезвием, сообщает портал Apollo со ссылкой на ВВС.
В Индии петух во время нелегальных боев зарезал своего хозяина привязанным к шпоре 7-сантиметровым лезвием, сообщает портал Apollo со ссылкой на ВВС.
Полиция рассказала, что перед боем петух пробовал убежать, поэтому мужчина пытался его поймать, одно получил несколько ударов в пах. Он умер по пути в больницу.
В данный момент полиция разыскивает еще 15 человек, причастных к организации этого мероприятия.
Им грозит обвинение в убийстве, незаконных сделках и проведении петушиных боев, сообщает AFP.
Местный полицейский рассказал, что животное будет доставлено в суд в качестве доказательства, сообщает The New Indian Express.
Несмотря на то, что петушиные бои в Индии незаконны еще с 1960-х годов, в сельских регионах они по-прежнему довольно распространены. И в прошлом году мужчина умер после того, как ему в горло попала привязанное к шпоре петуха лезвие.