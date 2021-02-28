Вс, 28.02.2021
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Адвокат Мария Эйсмонт о колонии №2 в городе Покров Владимирской области

Согласны и на китайскую: президент Чехии попросил Путина поставить "Спутник V"

Президент Чехии Милош Земан ФОТО: Reuters/ScanPix

В связи с задержками в организованных при посредничестве Евросоюза поставках вакцин от Covid-19, Чехия, где уровень заражения новым коронавирусом на данный момент самый высокий в Европе, попросила Россию поставить вакцину "Спутник V", сообщил в воскресенье президент Чехии Милош Земан, сообщает AFP.

"После консультаций с премьер-министром, я направил письмо Владимиру Путину с просьбой осуществить поставку вакцины "Спутник", - заявил чешскому телеканалу CNN Prima News Земан.

"Информация от посольства России свидетельствует, что посылка может быть доставлена в течение нескольких дней", - сказал президент Чехии.

Земан, известный своим дружественным отношением к Москве и Пекину, добавил, что он не будет возражать, если в Чехии будет использована и вакцина китайского предприятия Sinopharm Biotech, так как "у вакцины нет идеологии".

Ни "Спутник V", ни Sinopharm Biotech не утверждены регулятором Евросоюза Европейским агентством лекарств, однако эти вакцины можно будет использовать в Чехии, если их подтвердил чешский регулятор - Государственное бюро по контролю за лекарствами.

Мнение Земана поддержал и премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

"Все, что нам нужно - это печать Государственного бюро по контролю за лекарствами", - сказал Бабиш.

"65 стран в мире хотят российскую вакцину, в том числе и шесть стран ЕС, зачем говорить "о, Боже, это ужасно", - сказал премьер-министр Чехии.

"Поверьте моим словам, и страны ЕС в течение нескольких месяцев попросят вакцину "Спутник", - добавил Бабиш, лидер популистской партии ANO 2011.

Как Земан, так и Бабиш уже получили прививки от Covid-19. Они были вакцинированы ANO 2011/BioNTech.

Кумулятивная заболеваемость на 100 000 жителей за последние 14 дней в Чехии составляет 1120 случаев.

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