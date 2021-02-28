Подробности новых случаев Covid-19: треть зарегистрирована в Риге

В Даугавпилсе зарегистрировано 19 новых случев Covid-19, в Олайнском крае - 16, в Ливанском крае - 14, в Айзпутском и Краславском краях - по 12, в Салдусском крае - 11, в Алукснре и Юрмале - по девять, в Балвском крае и Елгаве - по восемь, в Лиепае и Талсинском крае - по семь, в Вентспилсе - шесть, в Мадонском и Резекненском краях - по пять. В остальных краях число случаев меньше пяти.

За последние две недели больше всего заболевших в Риге - 3099, далее следуют Даугавпилс - 476, Лиепая - 3ё5, Юрмала - 279, Балвский край - 264, Елгава - 254, Гулбенский крас - 223, Олайнский край - 186, Резекне - 167 и Салдусский край - 142.

За последние две недели кумулятивная заболеваемость в Латвии составляет 496,9 случаев на 100 000 жителей.

В 43 самоуправлениях этот показатель выше, в том числе в 18 он превышен на 50%.

Напомним, в субботу в Латвии было констатировано 376 случаев заболевания Covid-19, скончались четыре человека.

В субботу было сделано 4839 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 7,8%.