Ограничения в связи с Covid-19: полиция наштрафовала уже на миллион евро

За три месяца за нарушения ограничений в связи с Covid-19 Госполиция наштрафовала на миллион евро. Уплачено всего 12%. Предприниматели бьют тревогу, что штрафы для них в и так уже сложных условиях - корыстны. С тем, что полиции нужно обеспечивать порядок и больше предупреждать, согласен и законодатель.

Клиентами регионального центра торговли строительными материалами Gāles nams являются предприниматели, крестьяне и частные лица не только из Сигулды, но и со всего Видземе. В продаже - более 40 тысяч различных товаров. Еженедельно изменяемые правительством списки товаров, которые нельзя продавать очно, но можно оформить как покупку в интернете, трудовые будни коммерсантов в и так уже сложных условиях делают еще тяжелее.

28 января в магазин с рейдом явилась Госполиция. Работники полиции были в гражданском, с собой у них были меченые деньги. Полицейские купили семена, которые на следующий день снова разрешили продавать, но на тот момент в магазине на месте физические лица их купить не могли. 25

Этой контрольной покупки стражам порядка хватило, чтобы начать против предпринимателя административное делопроизводство.

По словам члена правления предприятия Siguldas būvmeistars Яниса Одзиньша, сумма штрафа может составлять от 200 до 5000 евро. "В разговоре с представителями полиции я понял, что я не единственный виновный, это широко организованное мероприятие", - сказал он.

Законодатель считает, что с применением больших штрафов Госполиция должна действовать соразмерно. Уже на стадии обсуждения регулирования там обещали оценивать каждый случай отдельно. В том числе и проверять способность лиц оплатить штраф.

По мнению председателя комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Юриса Ранцанса, не всегда за изменениями в списках товаров можно уследить, и полиции это стоит принять во внимание.

"Применение регулирования должно быть понятным. Не как самоцель, это должно быть средство сдерживания в этой конкретной ситуации. Так как цель - добиться, чтобы люди не собирались, не контактировали. И заболеваемость, таким образом, снизится", - сказал он. 25

От маленьких предпринимателей Госполиция требует также, чтобы были надписи о масках, соблюдении двух метров, причем не только на государственном, но и еще на каком-то языке. Различаются мнения, быть ли второму языку русским или английским. В этот раз штрафы наложены не были, лишь предупредили, что в течение дня надписи на втором языке должны быть.

Самые крупные штрафы Госполиция применяла к нарушениям на собрания. Более 300 000 евро. Самый известный из случаев - в гостевом доме Brūveri, где среди нарушителей были судья и прокурор.

За три месяца Госполиция за нарушения ограничений Covid-19 завела более 12 тысяч дел, а общая сумма штрафов составила почти миллион евро - 985 025 евро. 25

Собрано пока что всего 12%, или 114 тысяч. Это означает, что нарушитель штраф или оспорил, или не заплатил. И большинство дел может попасть к судебным исполнителям.

За несоблюдение правил комендантского часа всего наложено штрафов на более чем 200 000 евро. Значительное6 число дел и в связи с нарушением ограничений на собрания. Кроме того, наложены штрафы за неношение масок, несоблюдение карантина и нарушения торговли.

Начальник Госполиции Арманд Рукс считает, что если разделить миллион на число дел о нарушениях, то большая сумма на каждого нарушителя не получается. Так как максимальный штраф в 2000 евро для физического лица применялся только в редких случаях. И о специальных рейдах к коммерсантам он ничего не знает. 25

Действия полиции защищает и глава МВД Сандис Гиргенс, который считает, что смягчать штрафы не надо.

В свою очередь Юрис Ранценс планирует на одно из ближайших заседаний парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции пригласить контролирующие учреждения, чтобы обсудить ситуацию с применением штрафов. По его мнению, предупредительная работа недостаточна.