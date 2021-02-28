Министерство хочет пустить электрички в Болдераю. Рижская дума - против

Неполные два миллиарда. Именно столько доступно Латвии в фонде восстановления Европы. Наша задача - предложить работы, которые мы за эти деньги готовы осуществить. Рига с их помощью планировала хотя бы частично привести в порядок свое сообщение. Вместе с государством - желания были на 5 миллиардов. На поддержку начальных проектов обещали 700 миллионов евро. Шли месяцы и сумма значительно снизилась. В конце концов - государству 147, а Риге - 134 миллионов евро.

После окончания эра Ушакова приход к власти коалиции партий, подобной коалиции в правительстве, обещал тесную сцепку с Кабинетом министров, однако на практике картина оказалась совсем иной. Дележка денег для поддержки в связи с Covid-19 вызвала гнев в Рижской думе. В столице считают - выбраны неправильные работы, не самые важные. Министерство сообщения львиную денег из фонда Covid потратит на Болдерайскую линию железной дороги.

Электрификация обойдется в 21 миллион. За 18,7 миллионов к Болдерайской железной дороге приспособят станцию Засулаукс. За 74,4 миллиона купят семь специальных батарейных поездов - они будут заряжать аккумуляторы, двигаясь по проводам, и какое-то время смогут двигаться без подключения к сети. 1

Мэр Риги Мартиньш Стакис указал, что Болдерайская железная дорога не была приоритетом Риги. Заместитель мэра Эдвард Смилтенс во время дележки денег не заметил, что у Минсоообщения были какие-то конкретные критерии, применяемые в дележке денег. В свою очередь министр сообщения Талис Линкайтс иронизировал, что запланированное Ригой создание метробуса вряд ли будет экологически лучшим проектом. Запланированная Рижской думой линия метробуса в направлении Дрейлини обойдется в 40 миллионов евро.

За 49 миллионов Минсообщения предлагает реконструировать шесть железнодорожных станций или как их современно называют - пунктов мобильности, где будут встречаться поезд, трамвай и другой общественный транспорт (Саркандаугава, Шкиротава, Даудери, Болдерая, Зиемельблазма, Земитаны + Царникава и Саулкрасты). Смилтенс идею критикует - и эти пункты выгодны не Риге, а только Latvijas dzelzceļš, которые может привести в порядок свою инфраструктуру. В интересах столицы было бы создать такие пункты на границе Риги в Берги, Олайне и других местах. Живущие за пределами Риги могли бы там оставить свою машину и отправиться дальше на поезде или, например, на продленном трамвае 1-го маршрута с гаркалнского направления. Идея предлагалась министерству, но поддержки не получила.

Это не единственная точка конфликта Риги и правительственной коалиции. Когда в прошлом году министры искали деньги, чтобы потушить кризисный пожар в медицине, Минфин решил сменить пропорцию собираемого самоуправлениями подоходного налога. Если до этого местные власти могли удерживать 80%, то с этого года - 75%. В абсолютных числах это для Риги означает на 40-50 миллионов евро меньше.