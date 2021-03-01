Побочные эффекты вакцин в Эстонии: насколько на самом деле эффективна AstraZeneca?

Заведующий отделом безопасности лекарств Департамента лекарственных средств Отт Лайус говорит, что на данный момент жителям Эстонии введено 100 000 доз вакцин, с учетом этого доля сообщений о побочных реакциях составляет около одного процента от вакцинированных.

Если рассматривать отдельно вакцину AstraZeneca, процент сообщений будет уже несколько выше - два процента. По словам Отта Лайуса, одна из причин может заключаться в том, что люди из разных целевых групп ведут себя по-разному, сообщая о побочных эффектах.

- Если просмотреть статистику сообщений, побочные эффекты AstraZeneca, например, в сравнении с Pfizer/BioNTech, являются более тяжелыми, сильными, отличающимися?

- Поствакцинальные симптомы являются обычным делом для всех вакцин: температура, озноб, боли в мышцах и суставах, усталость. В отношении AstraZeneca несколько больше сообщалось о появлении температуры, но опять же, это довольно частый побочный эффект для всех вакцин.

О серьезном побочном эффекте AstraZeneca в Эстонии сообщалось в одном случае, когда у пациента возникла аллергическая реакция. Подобным образом такая реакция может возникнуть и с другими вакцинами. Острая аллергическая реакция - наиболее частый серьезный побочный эффект. Это основная причина, по которой после вакцинации рекомендуется некоторое время спокойно подождать возле кабинета врача. Если возникает сильная аллергия, она обычно появляется вскоре после вакцинации, в течение 15–20 минут.

- Как при появлении побочных эффектов вести себя человеку, чего боятся, когда обращаться к врачу?

- При появлении таких общих симптомов следует просто отдохнуть, отнестись к этому спокойно. При необходимости следует снизить температуру или облегчить боль с помощью парацетамола или ибупрофена, которые можно купить без рецепта в аптеке. Если симптомы длятся более трех дней, следует обратиться к врачу, поскольку речь может идти о другом заболевании.

- Насколько эффективна вакцина AstraZeneca? На странице Департамента лекарственных средств указано, что в клинических испытаниях она показала эффективность около 60%. Такая маленькая, говорят люди!

- Это указывает на долю, насколько вакцина AstraZeneca снизила симптоматическую заболеваемость в клинических испытаниях. Симптомы, за которыми при этом следили, были 38-градусная температура, кашель или одышка.

От тяжелого течения болезни, при котором необходимо больничное лечение, вакцина уберегает на 100 процентов.

60-процентная эффективность в отношении этой вакцины означает, что если человек вакцинирован, при столкновении с коронавирусом у него могут возникнуть характерные для простудных заболеваний симптомы и надо будет лечиться как при простуде. Согласно имеющимся данным, после вакцинации не возникает тяжелых заболеваний и люди не попадают в больницу.

(COVID-19 Vaccine AstraZeneca confirms 100% protection against severe disease, hospitalisation and death in the primary analysis of Phase III trials. Сводка результатов третьей фазы клинических испытаний доступна на сайте AstraZeneca - www.astrazeneca.com – прим.ред.)

- Вы считаете, что AstraZeneca во всех отношениях является хорошей вакциной?

- AstraZeneca — хорошая вакцина именно потому, что она оберегает от тяжелого течения болезни, как и другие вакцины от коронавируса. Никто из нас не хочет попасть в больницу и также не хочет, чтобы наши близкие болели бы так серьезно. Также вакцинация помогает в целом снизить нагрузку на систему здравоохранения, чтобы коек в больницах хватило для тех пациентов, которым нужна врачебная помощь.