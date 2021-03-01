Гороскоп Василисы Володиной на первую неделю веcны 2021 года

"Острый воздушно-земной февральский конфликт поменяется в первые дни марта на воздушно-водную гармонию, давая простор чувствам и фантазии. Нам гораздо интереснее будет личное, а не общественно-политическое", - пояснила астролог, а эксперты dailyhoro.ru на основании ее прогноза описали, что принесет представителям каждого знака Зодиака первая неделя марта.
Овен
Овны будут одними из самых удачливых людей с 1 по 7 марта. Им удастся найти ключ к пониманию всего происходящего. Это будет время, когда их словно осенит - у них появится невероятная идея, придет осознание важных вещей.
Если возникнут трудности, то для их преодоления рожденным под знаком Овна нужно будет просто научиться мыслить позитивно.
Только оптимизм может спасти их от проблем и сделать более харизматичными. Если от этих людей будет веять легкостью, они станут самыми востребованными у противоположного пола.
Телец
Тельцами в начале марта овладеет финансовый и деловой голод. У них появится мотивация, новые цели. Представителям этого знака зодиакального круга улыбнется удача в амурной сфере. Это будет прекрасное время для свиданий, перевода отношений на новый уровень. Всем, кто уже в отношениях, стоит дать возможность второй половинке встать у руля.
Близнецы
У Близнецов начинается период духовного развития. В эти семь дней они смогут докопаться до истины, проанализировав свое поведение и доверившись интуиции. Это приблизит их к пониманию своего текущего положения в жизни и даст возможность осознать перспективы развития. Нужно как можно больше времени проводить с семьей, дома. Всем одиноким Близнецам будет еще проще достичь просветления, ведь никто им не станет в этом мешать.
Рак
Звезды и планеты на этой неделе создадут благоприятные условия для искупления кармических долгов. Ракам удастся исправить свои плохие поступки перед Вселенной, искупить грехи.
Это идеальное время для того, чтобы просить прощения у близких, совершать добрые поступки. Главное, чтобы они шли от чистого сердца.
Также в период с 1 по 7 марта полезно просить о помощи близких людей. Они точно не оставят Раков в беде.
Лев
Львы - очень успешные люди. В начале марта их ждут невероятные победы как на любовном, так и на деловом фронте. Это идеальное время для заключения сделок, дорогостоящих покупок, смены работы. Можно ходить на собеседования, искать новые источники дохода, увлечения. Пришла пора перестать говорить себе "не могу", "не умею", "не хочу". Нужно взять волю в кулак и использовать каждую даже самую маленькую возможность себе во благо.
Дева
Дев ожидает очень яркий период. Можно назначать деловые встречи, покупать недвижимость и электронику, обновлять гардероб, работать над внешностью. Энергетический фон максимально созидательным станет в пятницу, субботу. Планеты и звезды войдут в гармоничное взаимодействие. В начале недели этим людям стоит навести порядок в документах, удалить лишние письма в электронной почте и в целом провести информационную чистку.