Гороскоп Василисы Володиной на первую неделю веcны 2021 года

Весы

Большой успех ждет Весов, которые работают с клиентами и много общаются с людьми в целом. Конец недели идеально подойдет для активного отдыха - можно покататься на лыжах, погулять, сходить в спортзал, в бассейн. Своими успехами с 1 по 7 марта лучше делиться с близкими. Весам не нужно бояться разделять позитив с теми, кого они любят - близкие люди их не сглазят. В начале марта представителям этого знака придется много общаться. Нужно поработать над своим имиджем. Это непременно поспособствует успеху.

Скорпион

В любви можно смело брать инициативу в свои руки. В случае непредвиденных ситуаций лучше обращаться за помощью к шестому чувству. Эта неделя идеально подходит для духовных практик. Они помогут Скорпионам ответить на важные вопросы относительно их будущего, прошлого и настоящего. Не исключено, что на этой неделе к Скорпионам придет мощное вдохновение. Они захотят выбиться в лидеры. Людям этого знака будет очень легко находить общий язык с окружающими. Большое внимание стоит уделять здоровью.

Стрелец

Стрельцам стоит быть осторожнее за рулем в пятницу и субботу. В эти два дня их могут на какое-то непродолжительное время покинуть внимание и удача. Любую работу этим людям стоит делать быстро и качественно. Если делегировать полномочия, другие сделают ее не так хорошо. Нужно надеяться на себя и не уповать на волю случая. На этой неделе можно вкладывать деньги в обучение, поездки и новые эмоции. На выходных лучше побыть с семьей.

Козерог

Амурная сфера жизни в ближайшие дни выйдет для Козерогов на первый план. Тем, кто находится в отношениях, желательно делать все возможное для того, чтобы вторая половинка чувствовала себя комфортно. Это очень важно, так как в таком случае человек будет меньше выходить из себя и нервничать. Не исключено, что Козерогов поглотят домашние дела - что-то может сломаться, что-то придется купить. Не надо нервничать по пустякам и пытаться избежать ответственности.

Водолей

У Водолеев в семейной жизни тишь да гладь. Зато в сфере финансов ожидаются взлеты и падения. Самое важное сейчас для этих людей - умение находить компромиссы в общении с сослуживцами, начальством. Нужно отстаивать свое мнение, но как можно мягче. Все, что нужно Водолеям - действовать в привычном ритме. Самим же Водолеям стоит прощать всех. Окружающие увидят это великодушие и проникнутся уважением к представителям данного знака Зодиака.

Рыбы