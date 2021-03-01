Пн, 1.03.2021
Зэков пугает неизвестность, там все не рады появлению Навального - у них только жизнь в заключении наладилась, а теперь могут "гайки закрутить". Руслан Вахапов, участник ФБК
Руслан Вахапов, участник ФБК

Гороскоп Василисы Володиной на первую неделю веcны 2021 года

"По сравнению с очень напряженным февралем от марта можно ждать большего спокойствия и разрядки обстановки", - написала в соцсетях известный российский астролог Василиса Володина, прогнозы которой всегда оптимистичны и полны полезных советов.

"Острый воздушно-земной февральский конфликт поменяется в первые дни марта на воздушно-водную гармонию, давая простор чувствам и фантазии. Нам гораздо интереснее будет личное, а не общественно-политическое", - пояснила астролог, а эксперты dailyhoro.ru на основании ее прогноза описали, что принесет представителям каждого знака Зодиака первая неделя марта.

Овен

Овны будут одними из самых удачливых людей с 1 по 7 марта. Им удастся найти ключ к пониманию всего происходящего. Это будет время, когда их словно осенит - у них появится невероятная идея, придет осознание важных вещей.

Если возникнут трудности, то для их преодоления рожденным под знаком Овна нужно будет просто научиться мыслить позитивно.

Только оптимизм может спасти их от проблем и сделать более харизматичными. Если от этих людей будет веять легкостью, они станут самыми востребованными у противоположного пола.

Телец

Тельцами в начале марта овладеет финансовый и деловой голод. У них появится мотивация, новые цели. Представителям этого знака зодиакального круга улыбнется удача в амурной сфере. Это будет прекрасное время для свиданий, перевода отношений на новый уровень. Всем, кто уже в отношениях, стоит дать возможность второй половинке встать у руля.

Близнецы

У Близнецов начинается период духовного развития. В эти семь дней они смогут докопаться до истины, проанализировав свое поведение и доверившись интуиции. Это приблизит их к пониманию своего текущего положения в жизни и даст возможность осознать перспективы развития. Нужно как можно больше времени проводить с семьей, дома. Всем одиноким Близнецам будет еще проще достичь просветления, ведь никто им не станет в этом мешать.

Рак

Звезды и планеты на этой неделе создадут благоприятные условия для искупления кармических долгов. Ракам удастся исправить свои плохие поступки перед Вселенной, искупить грехи.

Это идеальное время для того, чтобы просить прощения у близких, совершать добрые поступки. Главное, чтобы они шли от чистого сердца.

Также в период с 1 по 7 марта полезно просить о помощи близких людей. Они точно не оставят Раков в беде.

Лев

Львы - очень успешные люди. В начале марта их ждут невероятные победы как на любовном, так и на деловом фронте. Это идеальное время для заключения сделок, дорогостоящих покупок, смены работы. Можно ходить на собеседования, искать новые источники дохода, увлечения. Пришла пора перестать говорить себе "не могу", "не умею", "не хочу". Нужно взять волю в кулак и использовать каждую даже самую маленькую возможность себе во благо.

Дева

Дев ожидает очень яркий период. Можно назначать деловые встречи, покупать недвижимость и электронику, обновлять гардероб, работать над внешностью. Энергетический фон максимально созидательным станет в пятницу, субботу. Планеты и звезды войдут в гармоничное взаимодействие. В начале недели этим людям стоит навести порядок в документах, удалить лишние письма в электронной почте и в целом провести информационную чистку.

Весы

Большой успех ждет Весов, которые работают с клиентами и много общаются с людьми в целом. Конец недели идеально подойдет для активного отдыха - можно покататься на лыжах, погулять, сходить в спортзал, в бассейн. Своими успехами с 1 по 7 марта лучше делиться с близкими. Весам не нужно бояться разделять позитив с теми, кого они любят - близкие люди их не сглазят. В начале марта представителям  этого знака придется много общаться. Нужно поработать над своим имиджем. Это непременно поспособствует успеху.

Скорпион

В любви можно смело брать инициативу в свои руки. В случае непредвиденных ситуаций лучше обращаться за помощью к шестому чувству. Эта неделя идеально подходит для духовных практик. Они помогут Скорпионам ответить на важные вопросы относительно их будущего, прошлого и настоящего. Не исключено, что на этой неделе к Скорпионам придет мощное вдохновение. Они захотят выбиться в лидеры. Людям этого знака будет очень легко находить общий язык с окружающими. Большое внимание стоит уделять здоровью.

Стрелец

Стрельцам стоит быть осторожнее за рулем в пятницу и субботу. В эти два дня их могут на какое-то непродолжительное время покинуть внимание и удача. Любую работу этим людям стоит делать быстро и качественно. Если делегировать полномочия, другие сделают ее не так хорошо. Нужно надеяться на себя и не уповать на волю случая. На этой неделе можно вкладывать деньги в обучение, поездки и новые эмоции. На выходных лучше побыть с семьей.

Козерог

Амурная сфера жизни в ближайшие дни выйдет для Козерогов на первый план. Тем, кто находится в отношениях, желательно делать все возможное для того, чтобы вторая половинка чувствовала себя комфортно. Это очень важно, так как в таком случае человек будет меньше выходить из себя и нервничать. Не исключено, что Козерогов поглотят домашние дела - что-то может сломаться, что-то придется купить. Не надо нервничать по пустякам и пытаться избежать ответственности.

Водолей

У Водолеев в семейной жизни тишь да гладь. Зато в сфере финансов ожидаются взлеты и падения. Самое важное сейчас для этих людей - умение находить компромиссы в общении с сослуживцами, начальством. Нужно отстаивать свое мнение, но как можно мягче. Все, что нужно Водолеям - действовать в привычном ритме. Самим же Водолеям стоит прощать всех. Окружающие увидят это великодушие и проникнутся уважением к представителям данного знака Зодиака.

Рыбы

Денежная сфера и любовь для Рыб станут равнозначными. Им нужно пытаться преуспеть и там, и там. Это будет не сложно. В финансовой сфере можно воспользоваться мудрыми советами на привлечение денег. В любви очень важно выглядеть с иголочки и любить себя. Нужно нравиться самим себе, чтобы окружающие тоже начали подмечать в Рыбах нечто прекрасное. Эта неделя идеально подходит для обращения в суд, решения юридических проблем. Стоит сфокусироваться на самом важном и не искать отговорок, не давать пустых обещаний.

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