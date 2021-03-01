Выходные звезд ⟩ Деловая Настя Ивлеева, соблазнительная Яна Кошкина и именинница Анна Семенович
Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как звезды провели свои выходные.
Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как звезды провели свои выходные.
Анфиса Чехова в пустыне
Анна Семенович стала на год старше
Катя Кищук теперь брюнетка
Ксения Бородина провела выходные с семьей
Настасья Самбурская села на шпагат
Многозначительное фото от Андрея Мерзликина
Юлия Барановская плавала с акулами
Очаровательная Вера Брежнева
Евгений Чичваркин с домашними готовил манты
Летняя Наргиз Закирова
Божена Рынска все показывает свою малышку
Сергей Лазарев побывал на шоу "Ну-ка, все вместе!"
Алла Пугачева и Максим Галкин отправились в гости к Юдашкиным
Татьяна Мингалимова наслаждается последними днями зимы
Филипп Киркоров продолжает судить на шоу "Маска"
Весенняя Юлия Савичева
Яркая Лера Кудрявцева на фоне белого снега
Элегантная Ани Лорак
Ида Галич провела выходные с сыном
Юлия Ковальчук отправилась в теплые края
Дерзкая Светлана Лобода
Кристина Асмус провела выходные дома
Фотографии Яны Кошкиной всегда "горячие"
Оля Серябкина ходила по магазинам и ела мороженое
Лена Темникова встречалась с Полиной Гагариной
Настя Ивлеева показала, как выходит из дома с маленькой сумочкой