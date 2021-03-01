В Латвии 272 новых случая Covid-19 за сутки, умерли 3 человека

Умершие входили в возрастные группы от 50 до 89 лет:

один человек - в возрасте от 50 до 59 лет,

один человек - в возрасте от 70 до 79 лет.

один человек - в возрасте от 80 до 89 лет.

В воскресенье был сделан 3451 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 7,9%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 86 458 человек.