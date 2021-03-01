Пн, 1.03.2021
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Руслан Вахапов, участник ФБК

В Латвии 272 новых случая Covid-19 за сутки, умерли 3 человека

Иллюстративное фото ФОТО: Paula Čurkste/LETA

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 272 новых случая Covid-19, скончались 3 инфицированных, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Умершие входили в возрастные группы от 50 до 89 лет:

  • один человек - в возрасте от 50 до 59 лет,
  • один человек - в возрасте от 70 до 79 лет.
  • один человек - в возрасте от 80 до 89 лет.

В воскресенье был сделан 3451 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 7,9%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 86 458 человек.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости в Латвии составляет 496.6 случая на 100 000 жителей.

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