В Латвии 272 новых случая Covid-19 за сутки, умерли 3 человека
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 272 новых случая Covid-19, скончались 3 инфицированных, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 272 новых случая Covid-19, скончались 3 инфицированных, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Умершие входили в возрастные группы от 50 до 89 лет:
В воскресенье был сделан 3451 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 7,9%.
С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 86 458 человек.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости в Латвии составляет 496.6 случая на 100 000 жителей.