Судья объяснил, почему отказался исполнить требование ЕСПЧ освободить Навального

В принятом постановлении судья Дмитрий Балашов прокомментировал решение Европейского суда по правам человека, который в феврале потребовал от России немедленно освободить из-под стражи политика. Суд принял такое решение, "рассмотрев обстоятельства и возможности угрозы жизни заявителя" с учетом "общих обстоятельств текущего нахождения заявителя под стражей".

Судья Балашов заявил, что не может учесть это требование, так как

"указанная судебная инстанция не является вышестоящим судом для судебной системы Российской Федерации".

По его словам, ЕСПЧ не имеет права давать российским судьям указания и "вмешиваться в деятельность национальных судов, связанную с исполнением приговоров, вступивших в законную силу". Как заявил судья, в своем решении ЕСПЧ обратился не к судам, а к правительству России, поэтому к судебному разбирательству об отмене условного осуждения не относится.

Судья Балашов назвал "голословными домыслами" утверждения Навального и его адвокатов, что оппозиционера лишили свободы по политическим мотивам, а у защиты есть основания опасаться за его жизнь и здоровье в колонии.

По мнению судьи, они носят предположительный характер и не подтверждаются объективными данными.

В своем решении судья указал, что Навальный во время испытательного срока по делу Yves Rocher более двух раз за год не являлся на регистрацию в инспекцию ФСИН в назначенные дни. Он также заявил, что Навальный после выписки из берлинской клинике Charité, где он лечился от отравления, более 30 дней не сообщал ФСИН о месте своего нахождения. Эти обстоятельства, по мнению судьи, являются основанием для принятия судом решения о замене условного срока на реальный.

Напомним, 20 февраля, Мосгорсуд оставил в силе решение о замене российскому политику Алексею Навальному условного срока по делу Yves Rocher на реальный, но сократил его на полтора месяца. Адвокаты Навального пояснили, что окончательный срок составит 2 года 6 месяцев и две недели. Он истечет в конце июля - начале августа 2023 года.