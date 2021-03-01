Ученицы Тутберидзе заняли весь пьедестал в финале Кубка России

Фигуристка по сумме двух программ набрала 238,00 балла. Второе место заняла Майя Хромых (235,96 балла), а третьей стала Дарья Усачёва (229,71 балла). Все три спортсменки тренируются под руководством Этери Тутберидзе.

После произвольной программы Валиева пообщалась с журналистами, к которым она решила обратиться с необычной просьбой - не использовать в материалах аббревиатуру ВУХ - первые буквы фамилий Валиевой, Усачевой и Хромых.

Стоит отметить также четвёртое место 24-летней Елизаветы Туктамышевой (226,01 балла), которая завоевала путёвку на чемпионат мира, опередив Алёну Косторную. Ученица Евгения Плющенко Алёна Косторная стала шестой (210,20 балла), после проката девушка плакала.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт 22-28 марта в Стокгольме (Швеция). Также Россию представят Анна Щербакова и, скорее всего, Александра Трусова. Туктамышева поедет на турнир впервые с 2015 года, когда она выиграла золото.