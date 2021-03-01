Президент: правительство Кариньша себя еще не исчерпало

Президент уверен, что каждый министр старается работать на совесть, делать то, что считает наиболее правильным, и члены правительства еще решат, как действовать, чтобы совместно достичь целей.

"Нужно понимать, что они одна команда, и каждый играет в ней свою роль. Необходимо забыть о разногласиях", - сказал Левитс.

Президент уверен, что правительство должно готовиться к третьей волне Covid-19, о которой предупреждают эксперты. По его мнению, смягчать ограничения, что увеличивает контакты между людьми, неправильно. В то же время президент признал, что некоторые вопросы можно скорректировать, в то же время не увеличивая количество контактов.