Президент: правительство Кариньша себя еще не исчерпало
Правительство премьер-министра Кришьяниса Кариньша себя еще не исчерпало, заявил президент Эгил Левитс в передаче 900 sekundes на телеканале TV3.
Правительство премьер-министра Кришьяниса Кариньша себя еще не исчерпало, заявил президент Эгил Левитс в передаче 900 sekundes на телеканале TV3.
Президент уверен, что каждый министр старается работать на совесть, делать то, что считает наиболее правильным, и члены правительства еще решат, как действовать, чтобы совместно достичь целей.
Президент уверен, что правительство должно готовиться к третьей волне Covid-19, о которой предупреждают эксперты. По его мнению, смягчать ограничения, что увеличивает контакты между людьми, неправильно. В то же время президент признал, что некоторые вопросы можно скорректировать, в то же время не увеличивая количество контактов.