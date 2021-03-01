Пн, 1.03.2021
Артемий, извинений ваших я не принимаю. Извиняетесь вы не потому, что вы человек чести,… а потому что вы трус, и у вас поджилки трясутся, что из-за того, что вы публикуете поддельные документы, вас могут к ответственности привлечь. Юлия Навальная
Юлия Навальная

Дональд Трамп намекнул, что будет участвовать в новых выборах президента США

Дональд Трамп ФОТО: Raedle/AFP

Бывший президент США Дональд Трамп, который покинул свой пост 20 января, намекнул, что будет баллотироваться на новый срок в 2024 году. Об этом Трамп заявил на конференции американских консерваторов CPAC (Conservative Political Action Conference), пишет "Медуза".

В своем выступлении политик повторил свои утверждения, что в ноябре он проиграл президентские выборы демократу Джо Байдену из-за фальсификаций на выборах.

"Вообще-то, вы знаете, они только что потеряли Белый дом. Но кто знает, кто знает? Возможно, я даже побью их в третий раз?" - сказал Трамп.

Бывший президент заявил, что слухи создать новую политическую партию - это "фейк ньюс". По его словам, создание новой партии разделит голоса республиканцев и не позволит выиграть. "У нас есть Республиканская партия. Она объединится и станет сильнее, чем когда-либо", - сказал Трамп.

Он раскритиковал президентскую администрацию Джо Байдена, которая отменила решения прежнего президента по вопросам миграции и безопасности на границах страны.

"Мы все знали, что администрация Байдена будет плохой, но никто из нас даже не представлял, насколько плохими они будут и как далеко влево они уйдут", - заявил Трамп.

Он назвал месяц работы новой администрации - "самым катастрофическим первым месяцем любого президента в современной истории".

НАВЕРХ
Back