Дональд Трамп намекнул, что будет участвовать в новых выборах президента США

В своем выступлении политик повторил свои утверждения, что в ноябре он проиграл президентские выборы демократу Джо Байдену из-за фальсификаций на выборах.
"Вообще-то, вы знаете, они только что потеряли Белый дом. Но кто знает, кто знает? Возможно, я даже побью их в третий раз?" - сказал Трамп.
Бывший президент заявил, что слухи создать новую политическую партию - это "фейк ньюс". По его словам, создание новой партии разделит голоса республиканцев и не позволит выиграть. "У нас есть Республиканская партия. Она объединится и станет сильнее, чем когда-либо", - сказал Трамп.
Он раскритиковал президентскую администрацию Джо Байдена, которая отменила решения прежнего президента по вопросам миграции и безопасности на границах страны.
"Мы все знали, что администрация Байдена будет плохой, но никто из нас даже не представлял, насколько плохими они будут и как далеко влево они уйдут", - заявил Трамп.
Он назвал месяц работы новой администрации - "самым катастрофическим первым месяцем любого президента в современной истории".