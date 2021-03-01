Пн, 1.03.2021
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Милош Земан, президент Чехии
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Cпикер Сейма Литвы посетит Латвию

ФОТО: LETA/Edijs Pālens

Председатель Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен сегодня посетит c первым зарубежным визитом Латвию.

Рабочий визит состоится по приглашению председателя Сейма Латвии Инары Мурниеце, сообщили в секретариате главы парламента.

В программе визита Чмилите-Нильсен - встречи с Мурниеце, президентом Латвии Эгилом Левитсом и министром иностранных дел Эдгаром Ринкевичем.

На встречах будут обсуждаться двусторонние отношения и сотрудничество, ситуация с Covid-19 угрозы, исходящие от Белорусской АЭС.

Вместе со спикером Сейма в Латвию прибудет председатель парламентского комитета по иностранным делам Жигимантас Павилёнис.

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