Cпикер Сейма Литвы посетит Латвию

Рабочий визит состоится по приглашению председателя Сейма Латвии Инары Мурниеце, сообщили в секретариате главы парламента.

В программе визита Чмилите-Нильсен - встречи с Мурниеце, президентом Латвии Эгилом Левитсом и министром иностранных дел Эдгаром Ринкевичем.

На встречах будут обсуждаться двусторонние отношения и сотрудничество, ситуация с Covid-19 угрозы, исходящие от Белорусской АЭС.