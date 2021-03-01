Cпикер Сейма Литвы посетит Латвию
Председатель Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен сегодня посетит c первым зарубежным визитом Латвию.
Председатель Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен сегодня посетит c первым зарубежным визитом Латвию.
Рабочий визит состоится по приглашению председателя Сейма Латвии Инары Мурниеце, сообщили в секретариате главы парламента.
В программе визита Чмилите-Нильсен - встречи с Мурниеце, президентом Латвии Эгилом Левитсом и министром иностранных дел Эдгаром Ринкевичем.
На встречах будут обсуждаться двусторонние отношения и сотрудничество, ситуация с Covid-19 угрозы, исходящие от Белорусской АЭС.
Вместе со спикером Сейма в Латвию прибудет председатель парламентского комитета по иностранным делам Жигимантас Павилёнис.