Евгения Медведева сыграет саму себя в сериале о фигурном катании

Сообщается, что Медведева и Ягудин станут не только консультантами сериала, но и появятся в проекте - Ягудин исполнит роль хореографа, а Медведева выйдет на площадку в роли самой себя.

"Евгения Медведева нам очень помогла даже в таких нюансах, как взаимоотношения девочек-спортсменок в раздевалках, подготовка к выходу на лёд, все эти тонкости помогают сделать историю достоверной", - отметил генеральный продюсер и основатель SPACE Production Дарья Легони-Фиалко.

Актёры, исполняющие роли фигуристов, в настоящее время тренируются в школе тренера Алексея Мишина. Уже известно, что в сериале сыграют Елена Подкаминская, Михаил Трухин, Фёдор Федотов, Карина Разумовская и Александр Семчев.

Ведущая же роль в сериале досталась молодой актрисе Ангелине Загребиной. Актрису искали практически год, так как, кроме необходимости исполнить серьёзные драматические сцены, она должна уверенно стоять на коньках.