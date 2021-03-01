Пн, 1.03.2021
После консультаций с премьер-министром я направил письмо Владимиру Путину с просьбой осуществить поставку вакцины "Спутник". Милош Земан, президент Чехии
Милош Земан, президент Чехии

Евгения Медведева сыграет саму себя в сериале о фигурном катании

Российская фигуристка Евгения Медведева и олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин примут участие в съёмках спортивной драмы "Последний аксель". Об этом в своём Instagram сообщает пресс-служба компании Space Production.

Сообщается, что Медведева и Ягудин станут не только консультантами сериала, но и появятся в проекте - Ягудин исполнит роль хореографа, а Медведева выйдет на площадку в роли самой себя.

"Евгения Медведева нам очень помогла даже в таких нюансах, как взаимоотношения девочек-спортсменок в раздевалках, подготовка к выходу на лёд, все эти тонкости помогают сделать историю достоверной", - отметил генеральный продюсер и основатель SPACE Production Дарья Легони-Фиалко.

Актёры, исполняющие роли фигуристов, в настоящее время тренируются в школе тренера Алексея Мишина. Уже известно, что в сериале сыграют Елена Подкаминская, Михаил Трухин, Фёдор Федотов, Карина Разумовская и Александр Семчев.

Ведущая же роль в сериале досталась молодой актрисе Ангелине Загребиной. Актрису искали практически год, так как, кроме необходимости исполнить серьёзные драматические сцены, она должна уверенно стоять на коньках.

Съёмки сериала стартуют 1 марта в Санкт-Петербурге, премьера запланирована на середину 2021 года.⠀

НАВЕРХ
Back