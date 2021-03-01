Сана Тимма объяснила, почему разрешает Янису видеться с сыном

В сторис Сана Тимма рассказала, что получила много писем, в которых ее спрашивали о том, как она после всего, что "ей было сделано", смогла доверить ребенка экс-супругу.

"Ни разу у меня даже не возникла идея что-то ограничить (хотя другие говорили - забудь его как отца, какой он отец), а малышу, наоборот, я часто говорила про папу, чтобы не забыл", - призналась Сана.

Она указала, что для нее важно, чтобы малыш знал, что его любят оба родителя.

"Я думаю о психологической стороне в воспитании сына. Мы не можем решать за ребенка (убрать маму или папу), потому что мы свое эго не можем отодвинуть в сторону. Знаю, что многие женщины так делают. Не понимая, что в процессе мести второй стороне делают только хуже своему ребенку.

Потому побуждаю других - отпустите все обиды и не травмируйте ребенка.

Малыш вырастет и сам все проанализирует и решит".

Позже Сана дополнила запись, заявив, что она говорила о "нормальных, адекватных родителях, отцах, которые потерпели неудачу в качестве мужей, но хотят продолжать участвовать в жизни детей".

"Мы не можем этого отрицать. У наркоманов, алкоголиков и жестоких отцов/матерей другая история…" - подчеркнула она.

"Я хочу сказать, что пусть дети сами решают, каких отношений они хотят со своими родителями, не надо им мешать из-за своих обид", - объяснила Тимма.