Началась подача деклараций о доходах: что нужно знать?

Яунземе сказала, что система подачи электронных деклараций работает без сбоев, и декларацию можно подать в течение нескольких минут.

Яунземе предупредила, что в работе EDS могут быть перерывы, потому что в этом году СГД также выплачивает пособия за простой. Это означает, что "в одном коридоре два потока", и перерывы необходимы, чтобы иметь возможность обработать поток заявок на пособие за простой и выплатить эти пособия.

Эти перерывы не будут долгими, и если пользователь увидит сообщение о том, что EDS не работает, значит, запущена система выплаты пособий, пояснила Яунземе.

Всего в первый день прошлого года было подано 180 тысяч деклараций, а в 2019 году - 110 тысяч.

Те латвийцы, для которых подача деклараций обязательна, могут сделать это до 1 июня, а подать декларацию добровольно можно на протяжении трех лет.

СГД напоминает, что

во время режима чрезвычайной ситуации до 6 апреля в отделениях по всей Латвии прекращено обслуживание клиентов, поэтому декларации следует подавать в системе электронного декларирования. 1

Также налоговая служба призывает не подавать декларации в первые дни марта, так как при попытке одновременного подключения к системе большого количества пользователей ее работа замедляется.

Чтобы подать декларацию в электронном виде, нужно подключиться через систему электронной декларации СГД (EDS).

Тем людям, у которых нет достаточных навыков использования системы электронного декларирования, могут помочь члены семьи, включив их оправданные расходы в свои декларации. Бланк годовой декларации также можно распечатать с сайта СГД, заполнить и отправить в налоговую службу по почте.

Проконсультироваться о подаче декларации можно по телефону 67120000. Задать вопросы можно также на сайте налоговой службы в разделе "Переписка с СГД".