В Риге планируют закрыть хлебопекарню Hanzas maiznīca: работу могут потерять до 90 человек

Шведский концерн Lantmаnnen Unibake решил реорганизовать бизнес по производству свежего хлеба в странах Балтии, чтобы лучше адаптироваться к привычкам потребителей и изменениям спроса. В группу входят четыре пекарни по производству свежей выпечки в Балтийском регионе.

"Предприятие планирует реорганизовать производственные процессы, инвестировав средства в модернизацию производственной линии большей мощности по производству хлебобулочных изделий.

В то же время планируется закрыть производство в Латвии, перенести его в Литву и Эстонию. Работу в Риге могут потерять до 90 человек", - сообщили на предприятии. 1

По словам Михневича, консолидация и модернизация производственных линий позволит не только повысить эффективность бизнеса и пекарен, но и повысить качество продукции.

"Мы осознаем влияние этого решения на работников предприятия в Латвии, поэтому сделаем все возможное, чтобы они получили всю необходимую поддержку в процессе изменений, включая компенсации в соответствии с законодательством и практическую поддержку для дальнейшей карьеры", - сказал он. 1

Председатель правления Lantmаnnen Unibake в странах Балтии Ассо Ланкотc заявил, что балтийский рынок хлеба продолжает меняться, но Латвия была и останется одним из основных рынков Lantmаnnen Unibake.

Lantmаnnen Unibake продолжит бизнес в Латвии, обслуживая покупателей и потребителей хлебобулочных изделий.

Оборот АО Hanzas maiznicas в 2019 году составил 18,511 млн евро, что на 6,2% больше, чем годом ранее, а убытки предприятия снизились на 38,4% до 378 482 евро.