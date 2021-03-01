Военные объекты в Беларуси нужны России, чтобы контролировать не только небо - но и союзника

16 февраля СМИ сообщили, что премьер РФ Михаил Мишустин поручил подписать проект протокола между Россией и Беларусью о продлении действия соглашения от 1995 года о завершении строительства, использовании и содержании расположенного на белорусской территории узла "Барановичи" российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН).

В соответствии с этим протоколом действие соглашения пролонгируется еще на 25 лет, после чего оно автоматически продлевается на последующие пятилетние периоды, если ни одна из сторон не менее чем за 12 месяцев до истечения очередного периода не уведомит другую о своем намерении прекратить соблюдение документа.

Аналогичное распоряжение Мишустин дал и относительно проекта протокола между Россией и Беларусью о порядке использования и содержания российской радиостанции "Вилейка", также расположенной на белорусской территории.

Согласно договоренностям, достигнутым в 1995 году, срок аренды Россией недвижимого имущества и земельных участков, на которых располагаются 474-й отдельный радиотехнический узел СПРН "Барановичи" (радиолокационная станция "Волга") и 43-й узел связи ВМФ России "Вилейка" (радиостанция "Антей") истекает 6 июня нынешнего года. И так как стороны до 6 июня 2020 года не заявили о прекращении действия соглашений, они обязаны определить порядок дальнейшего использования объектов "Барановичи" и "Вилейка".

По мнению ряда комментаторов, прослеживается явная связь между поручением Мишустина и планами российских военных относительно придания РЛС "Волга" дополнительных функций.

Завесу секретности над этими планами недавно приоткрыл начальник главного центра предупреждения о ракетном нападении космических войск воздушно-космических сил России Андрей Ревенок. Насколько можно было понять из его слов, в случае размещения на территории европейских государств объектов системы ПРО США задачей РЛС "Волга" станет установление постоянного контроля над ними.

Что тревожит российских стратегов

О каких объектах может идти речь? В Польше недалеко от населенного пункта Редзиково вот уже несколько лет ведется строительство базы американской системы ПРО Aegis Ashore, которая представляет собой адаптированную для использования на суше версию корабельной системы ПРО Aegis.

Согласно первоначальным планам Агентства по противоракетной обороне США, объект должен был быть готовым к использованию в декабре 2018 года. Однако сроки постоянно сдвигались, и теперь ожидается, что база вступит в строй в 2022 году. Аналогичная база начала действовать 2016 году в Румынии, в районе Девеселу.

Как указывают представители российского генштаба, размещаемые на базе в Редзиково универсальные вертикальные пусковые установки Mk-41 позволяют вести стрельбу боеприпасами различных типов. В частности, не только ракетами-перехватчиками Standard SM-3 (о чем официально заявлено руководством США), но и крылатыми ракетами Tomahawk дальностью 2,5 тыс. км (что в Вашингтоне категорически отрицают).