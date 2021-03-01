Maxima расширяет доступность услуги "Сканируй сам!"

Чтобы процесс покупок был по возможности более быстрым, а контакт с окружающими меньшим, в целом в разработку решения "Сканируй сам!" инвестировано 170 тысяч евро. Такое интегрированное решение доступно в магазине Maxima XXX на ул. Слокас, 115 в Риге.

"В прошлом году Maxima внедрила ряд дигитальных решений, что положительно оценили и клиенты наших магазинов. Мы видим, что люди все больше пользуются преимуществами технологий, это подтверждается и количеством скачиваний приложения Maxima – 90 тысяч, и с каждым месяцем оно растет.

С учетом эпидемиологической ситуации в стране оперативный процесс покупок и как можно меньший контакт важнее, чем когда-либо, поэтому мы ввели решение "Сканируй сам!".

В отличие от т/ц Akropole, где была создана отдельная расчетная зона, оплату покупок в магазине на ул. Слокас, 115 можно произвести в кассах самообслуживания, при этом процесс покупок и оплаты практически не меняется. Благодаря тому, что при разработке "Сканируй сам!" мы особо продумали мельчайшие нюансы, мы можем расширять доступность этого решения и в других магазинах, при этом с меньшими затратами, что и является одной из наших будущих целей", – говорит руководитель по коммуникации Maxima Latvija Лиене Дупате-Угуле.

Приложение Maxima доступно для операционных систем Android, iOS и Huawei. Уже имеющимся пользователям необходимо обновить приложение в магазине приложений в случае, если в нем не появилась функция "Сканируй сам!". Дополнительно к новой функции "Сканируй сам!" пользователи мобильного приложения Maxima могут отслеживать величину своей покупательской корзины, проверять цены товаров, удобно просматривать актуальные акционные предложения, пользоваться виртуальной картой Paldies, а также найти ближайший магазин Maxima и использовать другие преимущества.

Для удобства клиентов в расчетной зоне доступна поддержка консультанта.

Чтобы пользоваться этим удобным решением, необходимо скачать мобильное приложение Maxima и открыть функцию "Сканируй сам!". Покупка товаров и их оплата состоит из очень простых шагов: