Белорусские фанаты отказываются возвращаться на трибуны из-за политики репрессий

Гродненские фанаты 26 февраля в своем паблике в ВКонтакте сообщили, что отказываются возвращаться на трибуны в новом сезоне. Главное условие возвращения - победа народа в протестах, которые начались после президентских выборов 2020 года.

Футбольные фанаты перестали посещать матчи "Нёмана" 1 апреля 2020 года. Поводом послужила сложная эпидемиологическая ситуация с Covid-19 в Беларуси. Когда во всем мире приостановили массовые спортивные мероприятия, в Беларуси футбольные и хоккейные матчи проходили со зрителями. Фанатов возмутило то, что белjрусское правительство не предприняло должных карантинных мер.

Не вернулись на трибуны фанаты и в конце лета 2020 года, когда ситуация с Covid-19 улучшилась. Очередной протест фанатских движений Беларуси был связан с насилием в отношении мирных граждан после выборов президента в августе 2020 года.

Что значит "победа народа"?

Перед сезоном 2021 года гродненские фанаты выступили с заявлением, в котором сообщили, что бойкот активного сектора будет продолжаться.

"Мы не переставали бойкотировать, причины и так понятны. Главное условие возвращения на трибуны - победа народа. Это значит смена режима", - заявили гродненские фанаты в комментарии для Hrodna.life.

В Бресте тоже бойкотируют

26 февраля 2021 года из-за политической ситуации в стране фанаты брестского "Динамо" также объявили, что будут бойкотировать матчи чемпионата.

"Дорогие друзья! Как бы тяжело ни давалось нам это решение, в преддверии предстоящего сезона вынуждены объявить, что вернуться на сектор в сложившихся условиях мы не можем. Считаем, что это будет кощунством по отношению к репрессированным за последние полгода по притянутым за уши поводам парням из нашего и других фанатских движей страны. Наши мысли - с погибшими и пострадавшими за свою позицию членами гражданского общества и их семьями. Надеемся на понимание со стороны команды и призываем помнить: мы не отвернулись от "Динамо", и всегда где-то рядом", - говорится в заявлении брестских фанатов.

Старт сезона - без фанатов

Предстоящий стартовый матч чемпионата "Шахтёр" - БАТЭ собираются бойкотировать фанаты борисовчан.

"Наша совесть не позволяет оставаться в стороне от того, что происходит в стране. В солидарность с теми, кто стал жертвой этой машины репрессий, с братскими клубами и каждым достойным Белорусом, который уважает себя, мы отказываемся от "прыжков под дудочку" существующего режима", - заявили фанаты БАТЭ.

А фаны "Слуцка" напомнили, что не имеют право поддерживать тех, кто поддерживает режим.

"Напоминаем тем, кто начал забывать и принимать тое, что происходит вокруг. Мы останавливаем полностью нашу деятельность на выездах и домашних играх до полной победы народа. Мы не имеем права поддерживать лягушат, которые поддерживают режим. Мы не имеем никакого права забывать о тех, кто отдал свою жизнь и свободу за свободную Беларусь. Наша совесть остаётся с народом", - заявили фанаты "Слуцка".

Не выйдут поддержать матчи любимого клуба и фанаты "Молодечно".

"[Мы] отказываемся от активной поддержки команды, по понятным для всех адекватных людей причинам! Уверены, что парни нас поймут!"

Фанаты хоккейного "Нёмана" тоже не вернулись на трибуны